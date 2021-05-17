Kayseri'de Kovid-19 karantinasında bulunan besicinin hayvanlarının su ihtiyacını belediye karşıladı
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Kayseri'de Kovid-19 karantinasında bulunan besicinin hayvanlarının su ihtiyacını belediye karşıladı

Kayseri'de Kovid-19 karantinasında bulunan besicinin hayvanlarının su ihtiyacını belediye karşıladı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Politika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla, yaylada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında bulunan besicinin hayvanlarının su ihtiyacının karşıladığı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla, yaylada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında bulunan besicinin hayvanlarının su ihtiyacının karşıladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılanlı Dağı'ndaki yaylada kalan 33 yaşındaki çiftçi Ömer Dede, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle hayvanlarının su ihtiyacını karşılayamadı.

Başkan Büyükkılıç'a, cep telefonundan "hayvanlarının susuz kaldığını ve karantinadan dolayı dışarı çıkamadığını" belirten SMS gönderen Dede'ye, tankerle 20 ton su gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dede, yardım eli uzattığı ve kendisini zor durumda bırakmadığı için Başkan Büyükkılıç'a minnettar olduğunu bildirdi.

Dede, Yılanlı Dağı'ndaki yaylada hayvanlarla birlikte kaldığını belirterek, "Geçen hafta salı günü rahatsızlanınca Kovid-19 testi yaptırdım, pozitif çıktı. Hayvanların yanında kendi isteğimle karantinada kaldım. Suyu da dışarıdan alıyordum ama karantinada bulunmamdan dolayı buradan ayrılamadım." ifadelerini kullandı.

Başkan Memduh Büyükkılıç'a cep telefonundan mesaj gönderdiğini ve anında karşılık bulduğunu anlatan Dede, şunları kaydetti:

"Hayvanların suyu yoktu, tankın başında su bekliyorlardı. Memduh başkanımıza bir mesaj atayım dedim, olayın konusunu ve hayvanların fotoğrafını gönderdim. Kendisi toplantıdaymış ama hemen talimat vermiş. Daha sonra da telefonda konuştuk, başkanımız 'Hayvanlarını da seni de susuz bırakmayız. Bayramınızı kutlarız, geçmiş olsun.' diye konuştu. Ardından tankerle 20 tonluk su geldi. Arkamızda birilerinin olduğunu görmek çok güzel bir duygu."

Kayseri'de Kovid-19 karantinasında bulunan besicinin hayvanlarının su ihtiyacını belediye karşıladı
Kayseri'de Kovid-19 karantinasında bulunan besicinin hayvanlarının su ihtiyacını belediye karşıladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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