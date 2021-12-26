Başkan Büyükkılıç: "İstiklâlimizin emektarı ve şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum"

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, "İstiklalimizin emektarı ve şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Türk milletinin azim ve kararlılığı ile verdiği büyük ve kutsal mücadelesinde gerek kalemi, gerekse milli mücadeleye ilişkin gayreti ile milletin gönlünde büyük bir yer tutan, vatanın kurtuluşunda büyük emeği olan İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u, vefatının 85'inci yıl dönümünde rahmet ve minnet ile andığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, mesajında şunlara yer verdi:

"Tarihte eşine az rastlanır bir dirayetle, azim ve kararlılıkla verdiği büyük ve kutsal mücadelede geçmişten günümüze haklının ve mazlumun yanında olan, zalimin ise karşısında yer alan Türk milletinin, bağrından çıkan, gerek kalemi gerekse milli mücadelede ve vatanın kurtuluşunda büyük emeği olan İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 85'inci yıl dönümünde rahmet ve minnet ile anıyorum. İstiklal Şairimizin ve emeği olan tüm ecdadımızın mekanları cennet olsun diliyorum. Biz onlardan bu vatanı miras aldık. Kutsal emanet olan vatanımızda, Mehmet Akif Ersoy gibi ecdadımıza layık bir millet, devletine sadık bir vatandaş, dinine layık bir mümin ve milletine yaraşır bir vatandaş olmak için azami gayret göstermek bizim boynumuzun borcudur."

Mehmet Akif Ersoy'un 'Asım'ın Nesli'ne değinerek gençlere de seslenen Büyükkılıç mesajında, "İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ufkunu ortaya koyan Asım'ın Nesli'nde olduğu gibi ahlaklı, bilgili, güzel, dürüst kısacası insan şerefine yakışır birer birey olmak ve bu sayede vatanına, milletine, dinine, devletine hatta insanlığa hizmet etmek gayesi ile hareket etmek durumundayız. Birlik, beraberlik ile vatan, millet, din, devlet ortak değerlerimizde buluşmak, bu değerlerde birleşerek böylesine güzel ecdadın izinden geleceğe yürümek kaygısı ve temennisi ile bir kez daha İstiklal Marşı'mızı bize armağan eden İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 85'inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

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