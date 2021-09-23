Başkan Büyükkılıç'ın Misurata temasları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Büyükkılıç'ın Misurata temasları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Büyükkılıç'ın Misurata temasları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte gittiği Libya'nın Misurata kentinde bazı ziyaret ve temaslarda bulundu.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte gittiği Libya'nın Misurata kentinde bazı ziyaret ve temaslarda bulundu.

Türkiye ile Libya ilişkilerinin geliştirilmesi için, Libya'nın Misurata Belediyesi ile kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi konusunda kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik imzalanacak protokol öncesi Başkan Büyükkılıç'ın Misurata temasları sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve iş insanlarının yer aldığı heyet ile birlikte Libya'nın Misurata kentinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Kayseri heyeti olarak Misurata Liman Terminali İşletmesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Büyükkılıç, ziyarette çok yakında buradan İzmir'e sefer başlayacağının da bilgisini aldıklarını belirterek, iki ülke için hayırlı olsun temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte Misurata'daki ziyaret ve incelemelerine, Serbest Bölge ve Misurata Demir Çelik Fabrikası ile devam etti. Fabrika yetkililerinden fabrikanın üretim ve hacmi konularında bilgi alan Başkan Büyükkılıç, Misurata Belediye Başkanı Mahmoud Sguti, bölge başkanı ve iş insanları ile Kayseri ve Misurata ticaret hacmini artırmaya yönelik fikir alışverişinde bulundu. Büyükkılıç, "Ziyaretlerimizde kadim şehrimiz Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Kayseri insanının ticaretteki maharetinden de bahsettik" dedi. Büyükkılıç, Misurata Demir Çelik Fabrikası'nda yaptığı konuşmada "Bizi burada misafir eden demir çelik fabrikamızın çok değerli genel müdürü ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hemşehrimiz Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar paşamızın selamlarını getirdim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi heyeti olarak, belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle, ticaret ve borsa odamızın kıymetli başkanları ile hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. Kayseri'nin 6 bin yıllık tarihi geçmişi olan, önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Libya, özelde de tabi ki Misurata bizim için çok önem arz etmektedir. Kadim dostluğumuz söz konusu, inşallah bu kadim dostluğumuzu önümüzdeki dönemde gerek belediye gerekse ticari, sanayi ilişkilerle daha da geliştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, günün anısına serbest bölge yetkililerine Kültepe Kaniş Karum'dan çıkarılan 6 bin yıl önce çek, senet, ticari ve sosyal anlaşmaların yapıldığını gösteren tabletlerin replikasını hediye etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
BM Libya Destek Misyonu (UNSMİL): Meşruiyet Dibeybe hükümetindedir

BM Libya Destek Misyonu (UNSMİL): Meşruiyet Dibeybe hükümetindedir

 Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da 'yakından çalışmaya devam' vurgusu

Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da "yakından çalışmaya devam" vurgusu

 Türkiye'de 29 bin 338 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 260 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 29 bin 338 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 260 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Göksel Demet Akalın Yıldız Tilbe Caner Cindoruk
Spor Sergen Yalçın Fatih Terim Şenol Güneş Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Büyükkılıç'ın Misurata temasları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 01:16:03. #1.11#