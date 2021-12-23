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Büyükkılıç, Ankara'da temaslarda bulundu

Büyükkılıç, Ankara'da temaslarda bulundu
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Kızılcahamam'da düzenlenen ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın tecrübe paylaşımında bulunduğu toplantıda Büyükkılıç'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve belediye başkanları yer aldı.

Kayseri'deki yatırımları ve projeleri Ankara'da takip eden Büyükkılıç, temasları kapsamında TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş'ı da ziyaret ederek kentte yürütülen projeler hakkında istişarede bulundu.

Büyükkılıç, Ankara'da temaslarda bulundu

Büyükkılıç, Ankara'da temaslarda bulundu

Büyükkılıç, Ankara'da temaslarda bulundu

Büyükkılıç, Ankara'da temaslarda bulundu

Büyükkılıç, Ankara'da temaslarda bulundu

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

 AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

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