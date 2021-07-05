Başkan Büyükkılıç, ilk yüz yüze eğitim gününde kursiyerleri yalnız bırakmadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK)'e ait Göznuru Tesisleri'nde kursiyerleri ziyaret ederek, yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını temenni etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK)'e ait Göznuru Tesisleri'nde kursiyerleri ziyaret ederek, yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Büyükkılıç, "KAYMEK bünyesinde eğitime başlayan 5 bin 500 kursiyerimize başarılar diliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK)'in şehir merkezi ve tüm ilçelerde bulunan tesislerinde koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme süreciyle birlikte yüz yüze eğitime geçiş yapıldı. Merkezde 21, ilçelerde 16 adet tesisiyle faaliyetlerini sürdüren KAYMEK'in Göznuru Tesisleri'nde kursiyerleri ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, her kademedeki eğitmenlere ve yöneticilere teşekkür edip, kursiyerlere başarılar diledi. KAYMEK'in 5 bin 500 kursiyeriyle, uzman kadrosuyla, hem gençleri sınava hazırladıklarını, hem de ev hanımlarının el becerilerinin geliştirilmesinde büyük bir rol oynadığını ifade eden Büyükkılıç, Kayseri'nin 16 ilçesinde de Gençlik ve Kadın Merkezlerinin olduğunu ve merkez ya da taşra ayrımı yapmadan Kayseri'ye aynı oranda hizmet ettiklerini dile getirdi. Bir süredir uzaktan eğitim gören öğrencilerin, sınıflarda koronavirüs kapsamındaki tedbirlerine uyarak ders başı yaptıklarını kaydeden Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti;

"Normalleşme sürecine girdiğimiz için yüz yüze eğitimi başlatmış olduk. Mekanlarımız doldu. İnsanlarımızın sevinci yüzünden okunuyor. Öğrenciler birbirlerini özlemiş. Ama en çok başkanlarını özlemişler. Dolayısıyla inşallah bu dayanışma içerisinde KAYMEK birimimiz değişik alanlardan şimdilik 5 bin 500 civarında ama yakın zamanda 6 bine çıkacak olan öğrenci potansiyeli ile değişik sanat alanlarıyla sizlerin yanında. Bu arada 16 ilçemizde gençlik ve kadın merkezlerimiz mevcut. Buralarda da aynı şekilde çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü paylaşmak istiyorum. Kayseri'yi bir bütün olarak alıyoruz. Merkeziyle, taşrasıyla. Merkezde ne varsa, taşrada onun olması yönünde gayret gösteriyoruz. İnsanların merkeze yoğunlaşması değil, tam aksine merkezden taşraya yayılmak suretiyle bu inanların oralarda da bu işleri yaparak, emin bir ortamda bu çalışmaların yapılmasını sağlamak, onlarında bu çalışmalardan nasibini almasını sağlamak amacıyla gayretimizi gösteriyoruz."

Pandemi sürecinin tamamen bitmesi için mutlaka aşı ile ilgili uygulamalara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, öğrencilere aşı konusunda da bilgilendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, aşıların kısa sürede yaptırılması gerektiğini belirterek, "Antikor oluşması, bağışıklık sisteminin çalışması ya hastalığı geçirmekle ya da aşı olunmakla olur. Temenni etmeyiz, kimse hastalığı geçirmesin. Niye, nerede duracağını bilemiyoruz. Genç genç canlarımızı, o tanıdığımız bildiğimiz yüzlerce, binlerce simayı aldı götürdü. Adı üstünde salgın bir tablo, salgın bir hastalık. Şimdi inşallah bu geride kalır diyoruz. Kayseri'mizde de çok şükür son dönemde takip ettiğimiz kadarıyla rakamlar bizi kısmen de olsa rahatlatacak boyutta ama temennimiz hiç rakamın olmaması" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, tesislerdeki bölümleri tek tek ziyaret edip, el emeği göz nuru eserleri ilgiyle izleyerek, kursiyerlerle de sohbet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı