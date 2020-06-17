Başkan Büyükkılıç, İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezini ziyaret etti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'de sadece 7 şehirde kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezini gezdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'de sadece 7 şehirde kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezini gezdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkezde incelemelerde bulununan Büyükkılıç'a, İletişim Başkanlığı Kayseri İl Müdürü Mehmet Uğurlu eşlik etti.

Vatandaşları Hunat Hatun Külliyesi'nin yanına kurulan merkezi gezmeye davet eden Büyükkılıç, "Her ay değişik gösterilerin olacağı merkezde dört ayrı konu işleniyor. Hemşehrilerimiz yapacakları ziyaretle kazanım elde edeceklerdir. Cumhurbaşkanlığımızın İletişim Başkanlığı birimine teşekkür ediyorum. Kayserimize yakışan bir çalışma oldu. Ülkemizde 7 şehirde bu çalışma söz konusu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA