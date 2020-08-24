Başkan Büyükkılıç, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na katıldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali Şehmus Günaydın başkanlığındaki toplantı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Başkan Büyükkılıç, Kovid-19 mücadelesine yönelik değerlendirmelerde bulunulan toplantıda, özellikle yerel yönetimler olarak yaptıkları tedbirlerle ilgili kurul üyelerine bilgiler verdi.

Salgın sürecinde etkili ve kararlı bir mücadele sergilediklerini belirten Büyükkılıç, "Rahatlık ve rehavet istismara neden oluyor. Canla başla çalışan sağlık ordumuzun yanında yer almalı, hem bireysel hem de toplumsal sorumluluklarımızın farkında olarak tedbirlere riayet etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Toplantıda, ilçe belediye başkanları da yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Kaynak: AA