Başkan Büyükkılıç'ı seçmenin yüzde 67,4'ü başarılı buluyor

Kamuoyu araştırma şirketi Optimar'ın Kayseri'de 3 bin 21 kişi ile yüz yüze yaptığı ankette, seçmenin yüzde 67,4'ü Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın performansını başarılı buldu.

Kamuoyu araştırma şirketi Optimar'ın Kayseri'de 3 bin 21 kişi ile yüz yüze yaptığı ankette, seçmenin yüzde 67,4'ü Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın performansını başarılı buldu.

Optimar Danışmanlık Araştırma şirketi tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine dair memnuniyet düzeyini ölçmek ve güncel durumu tespit etmek amacıyla 3 bin 21 kişi ile yüz yüze anket uygulaması yapıldı. Araştırma şirketi uzmanlarınca yorumlanan ve rapor haline getirilen araştırmada 18 yaşından gün almış seçmenlere sorular yöneltildi. Anket kapsamında 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini yeterli buluyor musunuz?' sorusuna 'Tamamen Yeterli' ve 'Yeterli' diye cevap veren seçmenlerin oranı yüzde 72,1 olarak gerçekleşti. Bu soruya yüzde 12,8 seçmen 'kararsızım' cevabını verdi.

Ankette yöneltilen 'Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri genelinde ve bütün ilçelerde tarafsız hizmet verdiğini düşünüyor musunuz?' sorusuna seçmenlerin yüzde 64,1'i ise 'evet' olarak cevap verdi.

Seçmenin yüzde 63'ü de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 2019 yerel seçimleri öncesinde verdiği vaatleri yerine getirdiğini düşünüyor. Yüzde 63,9 seçmen Başkan Büyükkılıç'ın başkanlığı döneminde kenti geliştirdiğini düşünürken, 31 Mart 2019 tarihinden bu yana Büyükkılıç'ın belediye başkanı olarak performansını seçmenin yüzde 67,4'ü başarılı buluyor.

Yüzde 48,3'ünü kadın, yüzde 51,7'sini de erkek seçmenin oluşturduğu ankette, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aldığı tedbirler de soruldu. Ülke genelinde salgının saptanmasının ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen tedbirlerin yeterli olup olmadığı sorusuna yüzde 41,6 seçmen 'yeterli' cevabını verirken, seçmenin yüzde 38,3'ü de 'Yeterli ancak artırılması gerekebilir' cevabını verdi. Ankette, 'Büyükşehir Belediyesi tarafından salgın süresince hayata geçirilen uygulamaların hangisinden haberdarsınız?' diye yöneltilen soruya ise katılımcıların yüzde 81,9'u ulaşım alanındaki dezenfekte işlemlerinden, yüzde 58,1'i istasyonlar ve duraklardaki dezenfekte işlemlerinden, yüzde 44,4'ü sağlık çalışanlarına ulaşım, araç gereç, eleman, barınma temininden, yüzde 26,3'ü sokak hayvanlarına mama dağıtımından, yüzde 16,5'inin de kütüphanelerde hijyen ve dezenfekte işlemlerinden haberdar olduğunu ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı