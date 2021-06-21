Başkan Büyükkılıç'ı duygulandıran etkinlik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Büyükkılıç'ı duygulandıran etkinlik

Başkan Büyükkılıç'ı duygulandıran etkinlik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayserili çocuklar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Babalar Günü'nü unutmadı.

Kayserili çocuklar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Babalar Günü'nü unutmadı. AK Parti Kayseri Kadın Kolları tarafından düzenlenen etkinlikte çocukların, 'şehrin babası oldunuz, çocuklara hep değer verdiniz' diyerek Babalar Günü'nü kutlaması, Büyükkılıç'ı duygulandırdı.

AK Parti Kayseri Kadın Kolları tarafından Anadolu Harikalar Diyarı'nda düzenlenen etkinliğe Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ile yönetim kurulu üyeleri ve çocukları katıldı. Başkan Büyükkılıç, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bizim için önemli olan yavrularımızın, sağlıklı, huzurlu, geleceğe dönük ümitle büyümeleri, yetişmeleridir. Kayseri'mizi yaşanılabilir şehir olarak, aidiyet duygusu dediğimiz sahiplenme duygusuyla yönetip, sizlere layık olmaya gayret ediyoruz" dedi.

AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin de şehrin babasına ahde vefa olarak bu organizasyonu yaptıklarını belirterek, "Çok duygusal, çok güzel bir güne şahitlik yapıyoruz. Dün Babalar Günü'ydü. Bizler siz çocuklarımızdan gelen talep ile şehrimizin babası, şehrimizin emini, şehrimize sahip çıkan, ailesi ile örnek olan bir belediye başkanı, yani şehrimizin babasına ahde vefasını borç bildik. Şehrimizin babası, baba gibi gördüğümüz Memduh başkanımızın da Babalar Günü'nü bu güzel çocuklarımızla birlikte kutlamanın da şerefini yaşıyoruz. Bütün buradaki çocuklar adına ve bütün heyet adına şehrimize kattığınız katkılardan dolayı teşekkür ediyor, Babalar Günü'nüzü kutluyorum" diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı ise aile değerlerinden bahsederek, "Aile bizim her şeyimiz. Çocuk, insan olmanın temelini ailede atar. Ailede güçlü köklerle hayata tutunduysa o sağlıklı birey olur, hayatta başarılı ve güçlü olur" dedi. Çocuklar da, Başkan Büyükkılıç'a 'Kayseri'mizin, şehrin babası oldunuz, çocuklara hep değer verdiniz, teşekkür ederiz, Babalar Günü'nüz kutlu olsun' diyerek, Babalar Günü hediyesi verirken, duygulanan Başkan Büyükkılıç da "Gerçekten yavrularımızın duygularına, düşüncelerine teşekkür ediyor, Cenab-ı Allah bizleri mahcup etmesin, bu duygu ve düşüncelere layık kılsın diye dua ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'ı duygulandıran etkinlik
Başkan Büyükkılıç'ı duygulandıran etkinlik
Başkan Büyükkılıç'ı duygulandıran etkinlik
Başkan Büyükkılıç'ı duygulandıran etkinlik
Başkan Büyükkılıç'ı duygulandıran etkinlik
Başkan Büyükkılıç'ı duygulandıran etkinlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evli çiftin kavgası mahkemede bitti! Hakim birini hapis, diğerini para cezasına çarptırdı
Evli çiftin kavgası mahkemede bitti! Hakim birini hapis, diğerini para cezasına çarptırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza gülümseten yanıt: Yıkılmadık, ayaktayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza gülümseten yanıt: Yıkılmadık, ayaktayız
KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı çift 3 zihinsel engelli çocuğuyla yaşam sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı çift 3 zihinsel engelli çocuğuyla yaşam sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Boris Johnson Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Burak Yılmaz Merih Demiral Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Büyükkılıç'ı duygulandıran etkinlik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 17:31:59. #1.15#

title