Başkan Büyükkılıç hijyen sertifika törenine katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak.

Başkan Büyükkılıç hijyen sertifika törenine katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehirde virüs tehdine karşı güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla Lokantacılar ve Pastacılar Odası ve Berberler ve Kuaförler Odası'yla imzaladığı protokole istinaden verilen hijyen eğitiminin sertifika törenine katıldı.

Başkan Büyükkılıç hijyen sertifika törenine katıldı
11.07.2020 08:51 | Son Güncelleme: 11.07.2020 08:56

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehirde virüs tehdine karşı güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla Lokantacılar ve Pastacılar Odası ve Berberler ve Kuaförler Odası'yla imzaladığı protokole istinaden verilen hijyen eğitiminin sertifika törenine katıldı.

Covid-19 salgın süresince her alanda önlemlerini almaya gayret gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz haftalarda Lokantacılar ve Pastacılar Odası ve Berberler ve Kuaförler Odası'yla bir protokol imzalamıştı. Protokole istinaden Berberler ve Kuaförler Odası'na üye olan 417 tane işletme ve Lokantacılar ve Pastacılar Odası'na üye 817 işletmeye hijyen eğitimi verildi. Eğitimin sonunda verilen sertifika törenine katılan Başkan Büyükkılıç, Lokantacılar ve Pastacılar Odası ve Berberler ve Kuaförler Odası Başkanları'na ve eğitime katılan esnaflara teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, " Esnaflarımızı hem sertifikalandırmak, hem de onlara dezenfektan desteği vermek ve de süreci takip etmek suretiyle bu çalışmaları yaptık. Bir şekilde de akıllı şehircilik bağlamında portalımızda yer almalarını sağladık. Güvenilir firma, güvenilir mekan olma özelliğini paylaşmak amacıyla çalışmalar sürdürüyoruz. Şunu görüyoruz ki, Kayseri'mizde yaşayan insanlar, gerek esnaf grubu gerekse vatandaşlarımız mevzuata uyma, yasalara uyma yönünde hep irade göstermiş, bizlerin yanına yer almış ve destek olmuş. Sonuçta tabii ki kazanan kendileri olmuşlardır. Önlemlere uyulmaya herkes gayret etti. Bizler de Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe olarak dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürdük. Pandemi kuruluyla dayanışmamızın en güzel örneklerini sergiledik. Gerek maske üretimi ile ilgili gerekse el dezenfektanı üretimiyle alakalı çalışmalar yaptık. 1 milyon civarında maske dağıttık. KASKİ'mizle işbirliği için talimat verdim. Hem el ve ortam dezenfektanları üretip, dağıtarak bütçemize de kamuya da en büyük desteği vermiş olduk." dedi.

"ESNAFIMIZI MAĞDUR ETMEMEK AMACIYLA HER ZAMAN YANLARINDA YER ALDIK"

Esnafı mağdur etmemek amacıyla her zaman yanlarında yer aldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Her esnaf grubuna imkanlarımız ölçüsünde gerekli destekleri sağladık. Kayseri'de sıkıntı oluşturmayacak anlayış içerisinde bugünlere geldik" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, açıklamaları sonrasında konuşmasını yaptığı Talas Konak Restorant'ın hijyen etiketini göstererek, şöyle konuştu;

"Görmüş olduğunuz etiketler buranın corona virüsüne karşı güvenilir olduğunu ve gerekli mevzuata uygun olduğunu gösteriyor. Belediyemiz tarafından önlemleri aldığımızı, hijyen ve denetlenebilir olduğunu belirtiyor. 817 tane kuruluşumuz da gerekli hijyen testlerinden geçtikten sonra etiketi alacak" dedi.

Restorant sahibi Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederek; "Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu virüs var. Tabii şejhrimizde bu yeme içme mekanlarına hassasiyet gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha sonra da sertifika alan erkek berberinde incelemelerde bulunarak, şunları söyledi ; "Gayet nezih bir ortamdayız. Girer girmez kurallara uyan bir yer olduğu belli oluyor. Görüyorum ki burada çalışan kardeşlerimiz kurallara gayet uyuyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu Magazin
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi Güncel
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim Güncel
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti Güncel
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor Magazin
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Muharrem İnce, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' dedi
Muharrem İnce, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" dedi
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı
ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bir alan riskli bölge ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bir alan riskli bölge ilan edildi
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Filiz Akın Cem Davran Gülben Ergen
Spor Ali Koç Podolski Hikmet Karaman Henry Onyekuru Sofiane Feghouli
Daha Fazla Türk Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Başkan Büyükkılıç hijyen sertifika törenine katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 09:01:35. #1.14#
title