Başkan Büyükkılıç, hem bayram kutladı hem de uyardı
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Başkan Büyükkılıç, hem bayram kutladı hem de uyardı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı süresince evlerinde kalan Talas Mevlana Mahallesi'ndeki vatandaşların mehter takımı ile birlikte bayramını kutladı.

Başkan Büyükkılıç, hem bayram kutladı hem de uyardı
27.05.2020 11:38 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:41

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı süresince evlerinde kalan Talas Mevlana Mahallesi'ndeki vatandaşların mehter takımı ile birlikte bayramını kutladı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin virüs açısından iyi bir noktada olduğunu belirterek, rehavet uyarısında bulundu ve "Sosyal mesafeye dikkat" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı bayramda uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız için mahalle mahalle gezerek muhteşem gösteriler düzenliyor. Bu amaçla Mevlana Mahallesi'nde yapılan gösteriye Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Camlarından, balkonlarından mehter takımına eşlik eden Mevlana Mahallesi sakinleri gösteriye büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlara hitaben konuşan Başkan Büyükkılıç, "Çok değerli hemşehrilerim. Talas'ımızın güzel insanları. Sevgiler saygılar sunuyor, sevgili yavrularımızın gözlerinden öpüyor, büyüklerimizin ellerinden öpüyor, Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Huzur içerisinde daha nice bayramlara hep beraber erişmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Allah'a şükürler olsun bir Ramazan Ayı'nı daha geride bıraktık, Kadir Gecesi'ni ihya ettik, idrak ettik. Elbette ufak tefekte sıkıntılarımız oldu ama sizler gibi vatanına, milletine bağlı, devletinin, hükümetinin verdiği talimatlara uyan, devletimize sahip çıkan, birbirimize sahip çıkan sevgili hemşehrilerimiz bizlerin işini kolaylaştırdı. Biz de bu anlayış içerisinde, dayanışma içerisinde kurum ve kuruluşlarımızla sizlere hizmet için çırpınıyoruz. Adeta bu süreçleri belki bir bakıma da hizmet için trafiğin yoğun olmadığı, insanların olmadığı merkezi yerlerde eksik olan hizmetlerimizi de yapmaya özen gösteriyoruz. Talas'ımız gerçekten Erciyes Üniversitemizin yanı başında hızla gelişen ve değerli başkanlarımızın burada hizmetleriyle de gurur kaynağımız olan bir semtimiz. Elbette Talas birliğin, beraberliğin, renkliliğin, çeşitliliğin en yoğun olduğu bir bölge. Bu açıdan sizlere her zaman ki gibi minnet duyuyor teşekkür ediyoruz. Biz sizleri seviyor sizlere dua ediyoruz. Hatırlanacağı üzere yaklaşık iki aydır bir süreç devam ediyor. Bu süreç içerisinde zaman zaman bugün de olduğu gibi sokağa çıkmada sınırlamalar oldu. Sizler de bu kurallara uyma yönünde azami irade gösterdiniz" dedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'TAN SOSYAL MESAFE UYARISI

Yaşanan süreçte tebdbirlerin önemine vurgu yapan Memduh Büyükılıç, "Kayseri'miz Elhamdülillah iyi bir noktada ama yetmez, ihmale gelmez. Hepimizin dikkat etmesi lazım. Hepimizin sosyal mesafeye ya da fiziki mesafeye uyması lazım. Hepimizin maskeyi takması, hepimizin elbette ki temizliğimize çok dikkat etmesi lazım. Bu konular artık tartışılmaz oldu. Klasik bir tabirle hiç bir şey eskisi gibi olmayacak diyoruz. O zaman yani sürece göre hepimiz daha dikkatli, daha hassas bir şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Çalıştığımız yerde de elbette ki daha bugünün koşullarına uygun davranacağız. Bizler de belediyeler olarak kamu kurum ve kuruluşları olarak, hükümet olarak elbette ki geleceğe yönelik, sevgili yavrularımızı da geleceğine yönelik koşulları hazırlayacak çalışmalar yapmalıyız. Bu konuda hassasiyeti hepimiz göstermeliyiz. Biz de bu anlayış içerisinde gerekli davranışları hep beraber sergiliyoruz" şeklinde konuştu. Ülkemizdeki sağlık sisteminin kalitesine vurgu yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kayseri'ye kazandırdığı 1600 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi'ni için teşekkürlerini iletti. Koronavirüs sürecinde başta sağlık çalışanları olmak üzere canla başla bütün kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini ileten Başkan Büyükkılıç, "Emniyet güçlerimize, jandarmamıza, polisimize, sağlık camiamıza, belediye çalışanlarımıza, tüm kamu kurum kuruluşlarımıza, vefa sosyal destek ekibine, her kademedeki kardeşlerimize ve Sayın Valimize, şehrimizde bu hizmetleri veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyor, sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun, Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor sizleri de Allah'a emanet ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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