Başkan Büyükkılıç havalimanının ihale tarihini açıkladı
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Başkan Büyükkılıç havalimanının ihale tarihini açıkladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erkilet Havalimanı'nın yeni iç hatlar ve yenilenecek dış hatlar terminal binalarının ihalesinin 10 Eylül'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Başkan Büyükkılıç havalimanının ihale tarihini açıkladı
10.08.2020 16:50 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:01

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erkilet Havalimanı'nın yeni iç hatlar ve yenilenecek dış hatlar terminal binalarının ihalesinin 10 Eylül'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri için önem taşıyan ve kendilerinin de özel önem vererek takip ettikleri Erkilet Havalimanı'nın mevcut terminal binalarının genişletilmesine yönelik çalışmalarla ilgili önemli bir gelişme yaşandığını kaydetti. Kararlılıkla takip ettikleri çalışmalar sonucu tamamen iç ve dış hatlar terminal binalarının büyütülmesini sağlayacak ihalenin tarihinin belirlendiğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Erkilet Havalimanı'nın yeni iç hatlar ve yenilenecek dış hatlar terminal binalarının ihalesi 10 Eylül saat 14.00'te gerçekleştirilecek" dedi. Orta Anadolu'nun kalbindeki Kayseri'de, her yönde sağlanan gelişmeye paralel olarak havalimanı terminal binalarının da büyütülmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, şehri yönetenlerin tamamının fikir birliğine vardığı ve üzerinde durduğu bu konu ile ilgili yaşanan sevindirici gelişmenin aynı zamanda çevre illeri de yakından ilgilendirdiğine işaret ederek, "Kayseri'miz bu ihaleyle birlikte hava yolu trafiğinde çok daha önemli bir konum üstlenecektir" ifadesini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, iç ve dış hatlar terminal binalarının büyütülmesine yönelik çalışmalarına desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin ile diğer yetkililere teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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