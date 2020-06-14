Başkan Büyükkılıç hafta sonu asfalt klasiğini sürdürdü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sokağa çıkma kısıtlamalarında sürdürdüğü hafta sonu asfalt çalışmaları klasiğini sürdürerek, Mobilya Kent'te açılmaya hazırlanan Orta Anadolu'nun ve Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezlerinden birisi olacak KumsMall AVM...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sokağa çıkma kısıtlamalarında sürdürdüğü hafta sonu asfalt çalışmaları klasiğini sürdürerek, Mobilya Kent'te açılmaya hazırlanan Orta Anadolu'nun ve Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezlerinden birisi olacak KumsMall AVM bölgesinde, Büyükşehir ekipleri tarafından yapılan asfaltlama çalışmaları ile merkezdeki son hazırlıkları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mobilya Kent'te yapımı tamamlanan ve Kurban Bayramı öncesi açılışı yapılacak olan Orta Anadolu'nun en büyük mobilya satış yeri KumsMall AVM önündeki asfalt çalışmaları hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri'nin gururu olan alışveriş merkezine gerekli alt yapı çalışmalarına destek verdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şöyle konuştu;

"Orta Anadolu'nun ve Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezlerinden birindeyiz. İnşallah bu sene itibarıyla kurban bayramı öncesi şehrimizin güzel insanlarına ve Türkiye'mizin bu süreçten faydalanmak koşuluyla burada en güzel ortamda ağırlık olarak mobilya ama yeme-içme mekanlarıyla, diğer alışveriş alanlarıyla misafirleriyle buluşacak. İnsanlar, keyifli bir ortamda evinin ihtiyaçlarını karşılayacak. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin gururu olan alışveriş merkezine gerekli alt yapı çalışmalarında, asfalt çalışmalarında desteğimizi esirgemiyoruz. Çünkü şehrimizi seviyoruz. Kayseri'mizin güzel insanlarının taleplerini asla göz ardı edemeyiz. Bu anlayış içerisinde 6 bin ton asfalt çalışması yaptık. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun diyorum.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEKLERİNİN FARKINDAYIZ"

Uluslararası standarttaki alışveriş merkezindeki yer alacak markaların nezih bir ortamda hizmet vermeleri amacıyla hangi fedakarlık gerekiyorsa el ele gönül gönüle yöneticilerle iş birliği halinde çalışmalar yapmaya hazır olduklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Bu önemli ve anlamda çalışmada Sayın Cumhurbaşkanımızın desteklerinin farkındayız. Vermiş olduğu talimatlarla bu çalışmalar hayata geçirildi. Açılışımızda Sayın Cumhurbaşkanımızı görmek ümit ve temennisiyle buradan saygılarımızı paylaşıyor ve arz ediyorum" diye konuştu - KAYSERİ

Kaynak: İHA