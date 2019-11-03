Başkan Büyükkılıç, "Güneş balçıkla sıvanmaz"

03.11.2019 10:30

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan ve yapılacak olan yatırımlar ile bu yatırımların maliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kayseri'ye çok önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, şehre sahip çıkılmasını ve yapılanların görülmesini istedi.



AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İlçe Belediye Başkanları, İlçe Başkanları ve partililer katıldı.



Konuşmasına Ankara'da katıldığı belediye başkanları toplantısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeden bahsederek başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Cumhurbaşkanımızın Kayseri'ye selamlarını ilettiğini ve teşekkür ettiğini söyledi.



Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 1 milyar 800 milyon liralık yatırımın hizmete açıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Bu yatırımların 600 milyon lirası yerel yönetimlere aitti. 139 eser hizmete açıldı. Bazıları 139 eseri görmezlikten gelmeye çalışıyor; ama bu şehre sahip çıkarsak ve yapılanları olumlu temennilerle taşırsak hepimiz kazanırız. Şehrimizin aleyhinde konuşanlar hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Güneş balçıkla sıvanmaz" dedi.



Konuşmasında projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, Hava İkmal Millet Bahçesi'nin 200 milyon TL'lik bir yatırım olduğunu kaydetti. Başkan Büyükkılıç, şöyle devam etti: "Hava İkmal Millet Bahçesi 200 milyon TL'ye mal olacak bir proje. Devletimiz bu projenin yanı sıra Keykubat Millet Bahçesi ve Camii Kebir Dönüşüm Projesini de yapacak. Bunları birileri görmezden gelebilir; ama biz koşacağız, çalışacağız ve üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi her alanda turizm şehri yapmak için gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.



İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Develili gençler tarafından üzerinde "Memduh Büyükkılıç, bir davaya adanan ömrün adıdır" yazılı pankartlar açıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA