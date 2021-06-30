Başkan Büyükkılıç proje çalışmalarını yerinde inceledi
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Başkan Büyükkılıç proje çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Büyükkılıç proje çalışmalarını yerinde inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Toplum

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabah mesaisine esnaf ziyaretleri ve bir kısım proje inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabah mesaisine esnaf ziyaretleri ve bir kısım proje inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek başladı. Terminal esnafının taleplerini dinleyen Büyükkılıç, Şehir Hastanesi önündeki tramvay hattı çalışmalarını, Hasta Yakını Misafirhanesi ve cami inşaatlarını yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç ilk olarak Kayseri Şehir Terminali'ndeki esnafları ziyaret etti. Burada esnaflarla görüşen ve esnafların taleplerini dinleyen Büyükkılıç, yolculuk yapmak üzere terminalde bulunan vatandaşlara da hayırlı yolculuklar diledi. Büyükkılıç, daha sonra Terminal Taksi Durağı'nda taksici esnafı ile bir araya gelerek, esnafın istek ve taleplerini not ederek, bol kazançlar temennisinde bulundu. Esnafların istek ve önerilerine de duyarsız kalmayarak, sorunlarını ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretlerinin ardından şehrin ulaşımını daha konforlu hale getirebilmek amacıyla yürütülen projelerden Anafartalar-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent Tramvay Hattı çalışmalarını denetledi. Şehir Hastanesi önündeki tramvay hattı çalışmalarını inceleyen Büyükkılıç, çalışmaların bir an önce bitmesi için gayret gösteren ekibe teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, talimatıyla projelendirilen Şehir Hastanesi karşısına yapılan ve inşaat çalışmaları tüm hızıyla süren Hasta Yakını Misafirhanesi'ndeki çalışmaları yerinde denetledi. Büyükkılıç, Kayseri'ye il dışından gelen hastaların hastanelerde tedavi görürken, yakınlarının da mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Hasta Yakını Misafirhanesi yapımının hummalı şekilde devam ettiğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Benim rüya projem' dediği projelerden Kayseri Şehir Hastanesi kampüs alanına hayırsever tarafından yaptırılan cami inşaatını da gezerek, yetkililerden bilgi aldı. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç proje çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Büyükkılıç proje çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Büyükkılıç proje çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Büyükkılıç proje çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Büyükkılıç proje çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Büyükkılıç proje çalışmalarını yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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