Başkan Büyükkılıç, genç sporcularla bir arada

08.09.2019 16:46

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu yıl 50 bin çocuğa spor eğitimi veren Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin dönem sonu programına katılarak geleceğin sporcularıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ, her yaş grubuna spor yapma imkanı sağlarken geleceğin sporcularını yetiştirmek için de önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Spor AŞ, 2019 yılında 19 tesiste ve 15 branşta 50 bin öğrenciye spor yapma imkanı sağladı. Spor AŞ'nin açmış olduğu yaz kurslarının dönem sonu etkinliğine Büyükşehir Belediye BaşkanI Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki dönem sonu etkinliğinde buz pateninden su kayağına, futboldan basketbola, masa tenisinden jimnastiğe, okçuluktan voleybola kadar pek çok branşta eğitim alan öğrencileri izledi ve genç sporcularla sohbet etti.

Burada konuşan Büyükkılıç, gençlerin heyecanının kendilerini de yaptıklarını işte gayret gösterme konusunda şevklendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Değerli yavrularımız, sizler önce eğitiminizde başarılı olacaksınız ve bunun yanında değişik etkinliklerde yer alacak ve sosyalleşeceksiniz. Katıldığınız yarışmalarda elde ettiğiniz Türkiye dereceleri, Avrupa dereceleri bizi gururlandırıyor. Başarılı olan yavrularımızı tebrik ediyorum. Onlara daha büyük başarılar diliyorum. Spor AŞ'den bize emanet edilen bu yavrularımızı ailelerine başarılı birer sporcu olarak teslim etmelerini istiyorum."

Büyükkılıç, daha sonra katıldıkları müsabakalarda başarılı olan genç sporculara madalyalarını taktı.

Yüzmede Türkiye birincisi olan görme engelli bir öğrenciye madalyasını takarken Büyükkılıç, hiçbir engelin başarıyı engellemediğine dikkati çekti.

Kaynak: AA