Başkan Büyükkılıç gastronomi şehrinin ustaları ile buluştu

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Reha Kılıçhan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başkan Büyükkılıç, "Yerel yönetimler olarak bizim öncülüğümüzde kurum ve kuruluşlarımız ile Kayseri'mize yakışır bir çalışma yapalım. Kayseri'mizin ürünlerini markalaştıralım, tanıtalım" dedi.

UNESCO Gastronomi Şehirler Ağı listesine giren Kayseri'ye ait lezzetlerin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasını çok önemseyen Başkan Büyükkılıç'ın, Gastronomi şehri Kayseri'nin zengin mutfağını tanıtmak ve bu eşsiz mutfağı tüm dünyanın beğenisine sunmak için çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Reha Kılıçhan ve beraberindeki heyet, Başkan Büyükkılıç'a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

"Kayserimizin ürünlerini markalaştıralım, tanıtalım"

Ziyarette açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, "Hem yerel boyutunu hem geçmiş kültürümüzü hem de bilimsel boyutunu göz ardı etmeden yerel yönetimler olarak bizim öncülüğümüzde kurum ve kuruluşlarımız ile Kayseri'mize yakışır bir çalışma yapalım. Kayseri'mizin ürünlerini markalaştıralım, tanıtalım. Son süreçte de bu konuda epey mesafe alındı ve herkesin ilgi alanına giriyor" dedi. Kayseri kültürüne katkı sağlayacak Kapadokya Ekspresi'ni anımsatan Büyükkılıç, "Örneğin Kapadokya Ekspresi projesi var. 32 vagondan oluşan, 5 yıldız statüsünde vagonlar İstanbul'dan Kayseri, İncesu'da şimdilik noktalanacak şekilde hem Kapadokya bölgesine hem Erciyes Kayak Merkezi'ne hem de Kayseri'nin kültür turizmine çok büyük katkı sağlayacak. Gastronomi kültürü olarak Kayseri menüsünü veya ürünlerin önceliği olması için girişimlerimizi yaptık. Bu proje, 150 projemizin içerisindeydi" diye konuştu.

"Kayseri'ye yakışır çok güzel, büyük bir etkinlik yapmak istiyoruz"

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Reha Kılıçhan da "Bizim daha önceki derneğimizin ismi Kayseri Profesyonel Aşçılar Derneğiydi. Şimdi Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği olarak değiştirdik. Şeflerimizle beraber işin içerisine akademik personeller de girdi. İki üniversitemizden de isimler var. Yeni bir enerji ile çalışmalara başladık. Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesiyiz. Derneğimiz çok aktif şekilde Türkiye'nin her tarafındaki gastronomi etkinliklerine katılıyor. Kayseri'ye yakışır çok güzel, büyük bir etkinlik yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçhan ve beraberindeki heyet, gastronomi alanında yaşanan gelişmeler, etkinlikler ve kendi faaliyetleri hakkında bilgiler verirken, aşçılar tarafından, Başkan Büyükkılıç'a baklava ikram edildi. - KAYSERİ