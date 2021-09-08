Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel'den Büyükkılıç'a ziyaret
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Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel'den Büyükkılıç'a ziyaret

Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel'den Büyükkılıç'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel'i makamında ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel'i makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı olan 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Aziz Adalı'nın ardından 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı olarak atanan Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükkılıç, Öncel'e yeni görevinde başarı diledi.

Büyükkılıç, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kent Kayseri'de, 16 belediye başkanı, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışma sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel'den Büyükkılıç'a ziyaret - Haberler
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