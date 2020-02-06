Başkan Büyükkılıç, fırtınadan zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu

06.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:40

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, fırtınadan zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri Sebze ve Meyve Hali'ne giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kayseri'de turuncu alarm verilerek gerekli uyarıların yapıldığını aktaran Büyükkılıç, "Okullar, insanların toplu olarak bulunduğu mekanlar ve çarşılar açısından gerekli uyarılar yapılmıştı. Gece boyunca 100 kilometreye kadar ulaşan ve zaman zaman 114 kilometreyi bulan rüzgar söz konusu. Sabah itfaiyemize uğradığımızda gece boyunca 145 olaya müdahale edildiğini öğrendik. Ağırlık olarak TOKİ ve Talas bölgeleriyle açık alanlarda çatılarda uçma ya da ağaçların sökülmesi söz konusu. Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Halimizde de bazı sıkıntılar olmuş. Allah'a şükür cana gelen bir şey yok." diye konuştu.

Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte fırtına nedeniyle dış cephe yalıtımı kopan Osman Neyire Akgöz İmam Hatip Ortaokulunu da ziyaret etti.

Ziyaretlere, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de katıldı.

Kaynak: AA