Son dakika: Başkan Büyükkılıç'tan Mimar Sinan'ın ölüm yılı dolayısıyla mesaj

Son dakika habere göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın 433. ölüm yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın 433. ölüm yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç mesajında, Mimar Sinan'ın eserlerinin günümüzde halen ayakta olduğunu ve hizmetini sürdürdüğünü belirtti.

Mimar Sinan'ın ebediyete dek anılacağını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"17 Temmuz 1588'de hayatını kaybeden ve Kayseri'mizin gururu, bugün bile hala ayakta olan modern yapılara meydan okuyan eserleri ile hizmet eden ve dünyaya mal olan eşsiz değerimiz Mimar Sinan'ı vefatının 433. yılında rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum. Bağrında Seyrani'ler, Kadı Burhaneddin'ler, Seyyid Burhaneddin'ler, Somuncu Baba'lar, Cemil Baba'lar, Davudi Kayseri'ler yetiştiren Kayseri'miz, Mimar Sinan gibi bir değeri de bağrından çıkarmış, vatanı mamur ettirmiştir. Hem vatan sevgisi hem de yaptığı hizmetler noktasında büyük bir gurur ve övünç kaynağımız olan Koca Sinan, bugün de dün gibi rahmetle, minnetle anılıyor, ebediyete dek de anılacak. Eserlerine, emeğini ve ilmini esirgemediği kadar ruhunu da katan Koca Mimar, adeta bu ölümsüz eserleri inşa etmiş, bizlere, vatana hediye etmiştir."

Büyükkılıç, ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi inşa edeceklerini de aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün