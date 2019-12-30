Başkan Büyükkılıç esnafları ziyaret etti
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Başkan Büyükkılıç esnafları ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, esnafları ziyaret etti.

30.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:06
Başkan Büyükkılıç esnafları ziyaret etti

, esnafları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç 'nde esnaflarla bir araya geldi.

Ziyaretlerine taksi durağında başlayan Büyükkılıç, esnaflara "hayırlı işler" temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra KAYMEK'in simit yapan kursiyerlerini dersliklerinde ziyaret etti.

Kaynak: AA
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