Başkan Büyükkılıç esnafları ziyaret etti

30.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:06

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, esnafları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç Ziya Gökalp Mahallesi'nde esnaflarla bir araya geldi.

Ziyaretlerine taksi durağında başlayan Büyükkılıç, esnaflara "hayırlı işler" temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra KAYMEK'in simit yapan kursiyerlerini dersliklerinde ziyaret etti.

Kaynak: AA