Başkan Büyükkılıç, Yeni Hal Esnafını Ziyaret Etti
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Başkan Büyükkılıç, Yeni Hal Esnafını Ziyaret Etti

Başkan Büyükkılıç, Yeni Hal Esnafını Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Politika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hal esnafını ziyaret ederek, hem istek ve taleplerini dinledi hem de hayırlı işler temennisinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hal esnafını ziyaret ederek, hem istek ve taleplerini dinledi hem de hayırlı işler temennisinde bulundu. Her zaman esnafın yanında yer alan ve her fırsatta bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Yeni Hal esnafını ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu. Hal esnafının taleplerini dinleyen Büyükkılıç, Yeni Hal Kompleksi'ndeki esnaf ile tek tek görüşerek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vatandaşların taze ürünlere ulaşmasını sağlayan Yeni Hal esnafına teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi: "Yeni Hal Kompleksi'ndeki esnaf ile tek tek görüştük. Her fırsatta söylüyoruz, esnafımızın yanındayız. Her zaman gerekli desteği vereceğiz. Bugün de kendilerini ziyaret ettik. Hem taleplerini dinledik, hem de çalışmalarında kolaylıklar diledik"Başkan Büyükkılıç, tüm esnaflara Allah'tan bol rızık temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Yeni Hal Esnafını Ziyaret Etti
Başkan Büyükkılıç, Yeni Hal Esnafını Ziyaret Etti

Kaynak: Habermetre

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