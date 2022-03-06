Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ni denetledi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Hacılar Kapı'da yerli ve yabancı turistler ile buluştu, işletmeleri gezdi, ziyaretçilerle sohbet etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ile tesisleri denetleyen Büyükkılıç, kayakseverlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Büyükkılıç, kayak merkezinin 19 mekanik tesisi, yaklaşık 40 pisti, 130 kilometre pist uzunluğu ile kayakseverlere hizmet verdiğini belirtti.

İşletmecilerle de görüşen Büyükkılıç, "Gezdiğimiz, konuştuğumuz, görüştüğümüz dostlarımızın hepsi memnuniyetini ifade ediyor. Bizler de bunu duyunca Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak keyif alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, kayak yapmak için merkeze gelen vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.