Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın, Erciyes Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, yeni yapılan dükkan inşaatlarını, mekanik tesisi, otel çalışmalarını ve kayak hizmetlerini denetledi.

Erciyes'in ihtiyaçlarını karşılama ve eksikliklerini giderme yolundaki gayretlerinin sürdürüldüğünü belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Burada 18 mekanik tesis var, 19'uncusunu yeni yapıyoruz. Ayrıca tesisimiz 32 kayak pistine ve 102 kilometre pist uzunluğuna sahip. İhtiyaçlara cevap vermek amacıyla yeni kafeler, yeni kayak malzemesi temin yerleri için dükkanlarımıza 6 ilave yapılıyor, tamamlanma aşamasında. Ayrıca Kayak Akademi Merkezimiz, Spor AŞ'mizin çocuklarımızı yetiştireceği şekliyle hizmet verecek duruma getirildi. Bütün bunların yanında bu sezon 3 yeni otelimiz hizmete girecek, yapımları devam ediyor."

Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde daha önce arsa alan yatırımcılara da otel inşaatlarını başlatmaları çağrısında bulundu.

Rusya, Polonya, Ukrayna, Çekya, Belarus başta olmak üzere yurt dışından charter seferleriyle kayak merkezine çok sayıda turist geldiğini aktaran Büyükkılıç, bu yıl Latin Amerika'dan da turistlerin geleceğini ifade etti.

Yüksek İrtifa Merkezinin de yurt içinde ve yurt dışında büyük takdir topladığını hatırlatan Büyükkılıç, 6 futbol sahasının yanında, tenis kortu, kapalı yüzme havuzu, jimnastik pisti ile fitness merkezi çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Büyükkılıç, incelemelerinin ardından esnafı ziyaret etti, yerli ve yabancı turistlerle sohbet etti.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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