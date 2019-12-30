Başkan Büyükkılıç; Erciyes'e çıktı, yerli ve yabancı misafirlerle görüştü, esnafları ziyaret etti...

30.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:59

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'i yakından takip etmeye devam ediyor. Hafta sonları Erciyes'e çıkarak yerli ve yabancı misafirlerle görüşen Başkan Büyükkılıç, bu hafta sonu yine Erciyes'teydi. Başkan Büyükkılıç, Erciyes'in kayak severler için çok önemli bir değer olduğunu söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'e eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte çıktı. Öncelikle Kardanadam Tesislerini ziyaret ederek Erciyes'teki lezzetlerin tadını çıkaran yerli ve yabancı misafirlerle görüşen Başkan Büyükkılıç, bir süre mantı ve gözleme yapımını da izledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha sonra pistlerde kayak yapanlar ve gondola binen misafirlerle görüştü. Ziyaretçilerin Erciyes'le ilgili görüşlerini alan Başkan Memduh Büyükkılıç, kar yağışının sürmesiyle pistlerin mükemmel olduğunu ve özellikle hafta sonunda Erciyes'e büyük ilgi gösterildiğini söyledi. Erciyes'in uluslararası standartlardaki pistleri ve tesisleriyle kayak severler için büyük bir değer olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Türkiye'de bu niteliklerde bir kayak merkezi yok. Erciyes'e gelen herkeste büyük bir memnuniyet var. Vatandaşlarımızın olumlu ya da olumsuz bir tepkisi olup olmadığını öğreniyoruz; ancak olumsuz bir değerlendirmesi olan bulunmuyor. Otellerimiz dolu. Her hafta charter seferlerle yurt dışından turistler geliyor. Erciyes'e gelenler bu güzellikleri görüyorlar ve halka halka dünyaya yayıyorlar" dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç'ın görüştü kayak severler, zengin sporu olarak bilinen kayağı Erciyes'te çok uygun fiyatla yaptıklarını belirterek, herkesi Erciyes'e davet ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te olası sağlık sorunlarına anında müdahale eden 112 Acil ekiplerini de ziyaret etti. Erciyes Kayak Merkezi'nde profesyonel sağlık hizmetini İl Sağlık Müdürlüğü'nün verdiğini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık müdürü şahsında tüm ekiplere teşekkür etti. Başkan Memduh Büyükkılıç, Tekir bölgesindeki ziyaret ve incelemelerinin ardından Hisarcık bölgesine geçti. Buradaki esnafları ziyaret eden, yerli ve yabancı misafirlerle görüşen Başkan Büyükkılıç, misafirlere hamburger ikram etti.



Başkan Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te Spor A.Ş. tarafından kayak eğitimlerini de izledi. 7-14 yaş grubu öğrencilerin katıldığı eğitimleri takip eden Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş'tan bilgi aldı. Öğrencilerle birlikte "Pastırma denince akla Kayseri, kayak denince akla Erciyes gelir" vurgusunu yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in bulunmaz bir kayak merkezi olduğunu söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA