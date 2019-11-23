Başkan Büyükkılıç: "Eli öpülesi öğretmenleri baş tacı ediyoruz"

23.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:24

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğretmenlik mesleğini kutsal bilen bir anlayışa sahip olduklarını söyledi ve öğretmenlerin hayatımıza yön veren insanlar olduğunu belirtti. Öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, "Böylesine ulvi bir mesleğin mümessili olan siz öğretmenleri eli öpülesi insanlar olarak görüyor, baş tacı ediyoruz" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Erciyes-Kardanadam Tesislerinde KAYMEK bünyesindeki öğretmenlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, masaları gezerek tüm eğitimcilerle görüştü, selamlaştı ve sohbet etti. KAYMEK öğretmenlerinin şahsında tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Büyükkılıç, öğretmenleri önder ve örnek insanlar olarak tanımladı. Öğretmenlerin toplumu bilinçlendiren insanlar olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, bilgi çağının olumsuzluklarına da dikkat çektiği konuşmasında "Bilgi çağında hepimizin kendimizi yetiştirmesi ve etrafını aydınlatması gerekir; ancak bilişim çağının hastalıklarından da hepimiz korunmalıyız" dedi. Öğretmenlerin toplumu geleceğe hazırlayan insanlar olduklarını da vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Toplumu geleceğe hazırlamak sizlerin görevidir. Bu açıdan sizlere minnet duyuyor ellerinizden öpüyoruz" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük bir aile olduğunu da ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Sizler bu kocaman ailenin içinde en önemli birim olduğunuzu unutmayın. 16 ilçemizde çok güzel hizmetler veriyorsunuz. Ailemizle gurur duymalıyız ve dayanışma içinde hizmetlerimize devam etmeliyiz" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğretmenlerin örnek ve önder insanlar olduğunu da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA