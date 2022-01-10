Başkan Büyükkılıç Ecrin'in isteğini gerçekleştirdi

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 4. Kayseri Kitap Fuarı'nda kendisi ile görüşmek istediğini belirten bir not bırakan 12 yaşındaki Ecrin Cebel ile bir araya geldi. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Minik Ecrin, Başkan Büyükkılıç'ın gençlere yönelik projelerinin de çok hoşuna gittiğini ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Sezai Karakoç anısına düzenlenen 4. Kayseri Kitap Fuarı'nda kurduğu stantta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a not yazabilecekleri bir mesaj kutusu koymuş, fuara gelen kitapseverler duygu ve düşüncelerini anlatan notlar atmıştı. Fuardaki stantta Ecrin Cebel isimli öğrenci de Başkan Büyükkılıç ile tanışmayı çok istediğini söyleyen bir mesaj attı. Başkan Büyükkılıç, hafta sonu Gençlik Meclisi'nin kentteki öğrenci kulüpleri temsilcilerini buluşturduğu toplantıda 6. sınıf öğrencisi, 12 yaşındaki Ecrin Cebel isimli öğrenci ile de buluştu. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen ve Başkan Büyükkılıç'ın gençlere yönelik projelerinin çok hoşuna gittiğini ifade eden Ecrin, burada yaptığı konuşmada, "Çarşıda başkanımızın fotoğraflarını görüyordum, onunla görüşmek istedim. Kitap Fuarı'na gittiğimizde Gençlik Meclisi'nin standında 'Başkanımıza mesaj yollayabilirsiniz' yazıyordu. Ben de mesaj gönderdim, 'Nasılsınız başkanım? Sizi çok merak ediyorum. Görüşmeyi çok istiyorum, bir gün inşallah görüşürüz' diye yazdım" şeklinde konuştu.

Öğrenci Cebel, kendisinin telefonla arandığında çok heyecanlandığını ve hiç beklemediğini belirterek, "İki gün önce bir ağabey aradı, 'sizi davet ediyoruz' diye. Ben de şaşırdım. Böyle bir şey olabileceğini düşünmemiştim. Başkanımızın projeleri çok hoşuma gidiyor, çok heyecanlıyım" dedi. Başkan Büyükkılıç da minik Ecrin ile sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirerek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ