Başkan Büyükkılıç, Doğal Ürünler Bahçesi'nde incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarımın gelişmesi ve katma değeri yüksek tarım ürünlerinin teşvik edilmesine yönelik önemli çalışmalar yapacaklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç, Çiftçi Akademisi ve gacer buğdayı üretimine ilişkin iki önemli projeden de bahsetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'nın yanında bulunan Doğal Ürünler Bahçesi'ni ziyaret etti. Doğal Ürünler Bahçesi'ndeki üretim alanlarını gezen Başkan Büyükkılıç, üreticilerle de sohbet etti. Doğal Ürünler Bahçesi'ndeki üreticiler Başkan Büyükkılıç'a yetiştirmiş oldukları organik ürünlerden ikram ettiler. İncelemeleri sonrası organik tarımın gelişmesine yönelik önemli açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Tarım Orman Müdürlüğü ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği ile işbirliği haline kurulan Doğal Ürünler Bahçesi'nde üretilen organik ürünlerden tüm vatandaşları yararlanmaya davet etti.

Açıklamasında Çiftçi Akademisi'nden de bahseden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Çiftçi Akademisi yapmak suretiyle çiftçilerimize istedikleri bilgiyi sağlayacağız. Projemizi, Tarım Orman il Müdürlüğü ve üniversitelerimizin ziraat fakülteleriyle işbirliği halinde hayata geçireceğiz" dedi.

"GACER BUĞDAYI BÖLGEMİZİN DEĞERİ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çok sayıda faydası bulunan gacer buğdayı hakkında da açıklamalarda bulundu. Gacer buğdayının Develi bölgesinde üretildiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Gacer buğdayı konusunda üreticimizi bilgilendirmek ve üretimi artırmak için çalışacağız. Gacer buğdayı çölyak hastaları için de önemli. Glutenin en az olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış olan gacer buğdayı bölgemizin bir değeri. Üretimi artırarak katma değer sağlamak istiyoruz. Bu arada nostaljik bir de değirmen yapacağız. Su ile çalışacak olan bu değirmen sadece gacer buğdayını öğütecek" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA