Başkan Büyükkılıç, Develi ve Yahyalı'yı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ve Develi ilçelerinde yatırım ve planlama toplantısı gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ve Develi ilçelerinde yatırım ve planlama toplantısı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 yılında yapılan hizmetleri değerlendirmek, 2021 yılında da yapılacak projeleri masaya yatırmak amacıyla tüm ilçeleri tek tek ziyaret eden Büyükkılıç, Yahyalı ve Develi'de de belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Yahyalı'daki toplantıya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve meclis üyeleri katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dava arkadaşları olarak, Sayın Bahçeli ile Cumhur İttifakı anlayışıyla dayanışmayı sürdürerek, halkımızın yanında yer almamızı sağlayan gayretler içerisinde olmamız, onların gönüllerinde yer etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, daha sonra Develi ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile yatırım toplantısı gerçekleştirdi.

2021 yılının Develi için yatırım yılı olacağını ifade eden Büyükkılıç, kendilerine güvenen vatandaşlara layık olma çabasında olduklarını aktardı.

Develi Belediye Başkanı Cabbar da desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin