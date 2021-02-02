Başkan Büyükkılıç, Develi Belediyesini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Büyükkılıç, Develi Belediyesini ziyaret etti

02.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:20
Başkan Büyükkılıç, Develi Belediyesini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediyesini ziyaret ederek, istişare toplantısı düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediyesini ziyaret ederek, istişare toplantısı düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı ziyaret eden Büyükkılıç, ilgili birimlerle 2021 yılı yatırımlarını değerlendirdi.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, Kayseri'nin taşradaki en büyük ilçesi Develi'ye daha güzel projeleri daha hızlı bir şekilde ulaştırmanın gayreti içerisinde olacaklarını belirtti.

Develi'yi kalkındıracak projelerin önümüzdeki süreçte hayata geçirileceğini aktaran Büyükkılıç, "Başkanımızın özenle hazırladığı projeler gerçekten Develi için büyük önem arz etmekte. Hemşehrilerimi mutlu edecek, Develi'yi kalkındıracak projeleri yapmak için şükürler olsun ki ekibimiz, ekipmanımız ve tecrübemiz var. İnşallah Cabbar başkanımla birlikte el ele vererek bu güzel projelere destek vererek güzle Develi daha da güzel hale getireceğiz." ifadelerini kulandı.

Cabbar da, 2021 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede yapılması istenilen projeleri slayt eşliğinde anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özcan Özel Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Merve Dizdar Bülent Serttaş
Spor Arda Turan Caner Erkin Hakan Kutlu Gökhan Gönül İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Büyükkılıç, Develi Belediyesini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 20:20:47. #1.15#
title