Başkan Büyükkılıç, Develi Belediyesini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediyesini ziyaret ederek, istişare toplantısı düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı ziyaret eden Büyükkılıç, ilgili birimlerle 2021 yılı yatırımlarını değerlendirdi.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, Kayseri'nin taşradaki en büyük ilçesi Develi'ye daha güzel projeleri daha hızlı bir şekilde ulaştırmanın gayreti içerisinde olacaklarını belirtti.

Develi'yi kalkındıracak projelerin önümüzdeki süreçte hayata geçirileceğini aktaran Büyükkılıç, "Başkanımızın özenle hazırladığı projeler gerçekten Develi için büyük önem arz etmekte. Hemşehrilerimi mutlu edecek, Develi'yi kalkındıracak projeleri yapmak için şükürler olsun ki ekibimiz, ekipmanımız ve tecrübemiz var. İnşallah Cabbar başkanımla birlikte el ele vererek bu güzel projelere destek vererek güzle Develi daha da güzel hale getireceğiz." ifadelerini kulandı.

Cabbar da, 2021 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede yapılması istenilen projeleri slayt eşliğinde anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil