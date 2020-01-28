Başkan Büyükkılıç deprem bölgesinde

28.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:57

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ ve Malatya'yı ziyaret etti. Deprem bölgesinde geçmiş olsun ziyaretleri yapan Başkan Büyükkılıç, enkaz bölgelerinde de incelemelerde bulundu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk olarak Elazığ depreminin en çok etkilediği şehirlerden Malatya'yı ziyaret etti. Başkan Memduh Büyükkılıç, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Deprem sonrası yaşanan devlet millet dayanışmasına vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Cenabı Allah beterinden korusun. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki irade ve milletine sahip çıkma duygusunun tehlikeyi en az şekliyle atlatmamıza vesile olduğunu paylaşmak istiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak depremin ilk gecesinde Valiliğimiz ve AFAD ile koordineli bir şekilde ekiplerimizi sevk ettik. Çalışmalarını yaptılar ve döndüler. Olayların olduğu an elbette önemli, ama sonrasında da unutulmamalı. Beklentiler, talepler ve alınması gereken önlemlerle ilgili işbirliği yapmamız ve dayanışmamız gerekir" dedi.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Kayseri ve tüm illerin kendilerine verdiği desteği dile getirdi ve Başkan Memduh Büyükkılıç'a ziyareti nedeniyle teşekkür etti.



ELAZIĞ'DA ENKAZ ALANI VE ÇADIRLAR BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Malatya'nın ardından depremin merkez üssü olan Elazığ'a geçti. Elazığ'da ilk olarak depremin yıktığı binaların enkaz alanının ziyaret eden Başkan Memduh Büyükkılıç, çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri ve enkaz kaldırma çalışmaları yapan ekiplere kolaylıklar dileklerinde bulundu. Enkaz bölgesine yakın binalarda bulunan vatandaşlarla da görüşen Başkan Memduh Büyükkılıç, geçmiş olsun dileklerini ileterek yıkılan binalar ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Elazığ'da AFAD tarafından kurulan depremzedelerin kaldığı çadırlar bölgesini de ziyaret etti. Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni'nde bulunan belediye başkanlarıyla birlikte çadırları gezen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla yemek servisi de yaptı. Çadırları tek tek ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, Kızılay tarafından kurulan çadır hastaneyi de ziyaret ederek hastalara acil şifalar diledi.



"DEVLET MİLLET DAYANIŞMASI SERGİLENİYOR"



Ziyaret ve incelemeleriyle ilgili açıklamasında deprem bölgelerindeki vatandaşlarımıza devletimizin şefkatli elinin uzandığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Güzel bir organizasyon ve koordinasyon söz konusu. AFAD önderliğinde yapılan çalışmaları inceleme fırsatı bulduk. Devlet millet kaynaşmasının çok güzel sergilendiği bu ortamda insanlarda gerginlik yok. Depremzedelerde devletin ve milletin kendilerine sahip çıktığı anlayışı ve yaklaşımı var. Dört bakanımızın sürekli Elazığ'da bulunması ve diğer bakanların da ziyaret etmesi takdirle karşılanıyor. Bu vesileyle depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum" dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç, Elazığ ve Malatya başta olmak üzere deremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlarımıza, ülkemize ve milletimize geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



TBB ENCÜMENİ ELAZIĞ'DA TOPLANDI



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Elazığ'da Türkiye Belediyeler Birliği'nin encümen toplantısına da katıldı. Bu ay İzmir'de toplanması gerekirken belediye başkanlarının talebiyle Elazığ'da yapılan Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'nda deprem bölgesinde yapılması gereken çalışmalar ele alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA