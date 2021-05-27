Başkan Büyükkılıç Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda toplantıya katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Büyükkılıç Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda toplantıya katıldı

Başkan Büyükkılıç Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda toplantıya katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihe kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs askeri darbesinin 61. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti 146.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihe kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs askeri darbesinin 61. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti 146. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'den AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek ile birlikte Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının haksız bir şekilde yargılandığı Yassıada'nın Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşümüne şahitlik ettik. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki ve teşkilatımız ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinledik. 27 Mayıs 1960 darbesinde hayatını kaybeden Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu güzel ülke hiçbir zaman vesayete boyun eğmeyecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda müjdeler verdiğini belirten Büyükkılıç, "Ayrıca AK Parti 146. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımız çok verimli geçti ve Sayın Cumhurbaşkanımız yeni anayasa çalışmaları ile ilgili çok önemli bilgiler ve petrol arama çalışmaları ile ilgili müjdeler verdi. Karadeniz'de, sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfedildiği müjdesini aldık, milletimizin gözü aydın olsun. Toplantıda alınan kararların da hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda toplantıya katıldı
Başkan Büyükkılıç Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda toplantıya katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (4)
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (4)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Ali Koç Gervinho Ozan Tufan Fatih Terim Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Büyükkılıç Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda toplantıya katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 15:44:58. #1.13#

title