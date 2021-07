Başkan Büyükkılıç Demokrasi Nöbetinde Binlere Seslendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kanlı 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 5'inci yıldönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, "O gece Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdinin, milletin iradesinin üzerinde başka hiçbir gücün olmayacağını tüm dünyaya gösterdi" dedi. Büyükkılıç'ın konuşması binlerce Kayserili tarafından uzun süre alkışlandı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü'ne binlerce vatandaş ile birlikte katıldı. Kartal Şehitliği'nde başlayan atlı birlik ve yunus polislerinin eşlik ettiği yürüyüşte, Kayseri protokolü de tam kadro yer aldı. Kalabalık, ellerinde Türk Bayrağı, dillerinde tekbirlerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yediden yetmişe binlerce Kayserilinin katılım gösterdiği Milli Birlik ve Dayanışma Günü'nde Cumhuriyet Meydanı'nda nöbet tutuldu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile duaların ardından dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına yer verildi.

BÜYÜKKILIÇ'A 'KAYSERİ SENİNLE GURUR DUYUYOR' SLOGANLARI

Daha sonra kürsüye davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililerin 'Kayseri seninle gurur duyuyor' sloganları ile sahneye çıktı.

"SON NEFERİMİZ ŞEHİT OLUNCAYA KADAR…

"Konuşmasına, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz; Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun, Meğer ki harbe giden son nefer şehid olsun' sözleri ile başlayan Başkan Büyükkılıç, "Son neferimiz şehit oluncaya kadar bu ihanet şebekelerine, bu hainlere her zaman dur diyeceğiz, uyanık olacağız. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılında şehitlerimizi anmak ve bıraktıkları emanete sahip çıktığımızın bir göstergesi olarak 5 yıldır demokrasi nöbetimize devam ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin en büyük meydanlarından olan Cumhuriyet Meydanı'nın 15 Temmuz 2016 gecesi, hain FETÖ'nün sözde askerleri tarafından darbeye kalkıştığı, milletin iradesine göz diktiği gece tıka basa dolduğunu hatırlatan Büyükkılıç, "Ülkemizin 81 ilinde olduğu gibi Kayseri olarak bizler de başta FETÖ olmak üzere onların darbe girişimini destekleyen dış güçlere, dev meydanımızı hınca hınç doldurarak meydan okuduk" diye konuştu.

"O GECE HANGİ KAHRAMANLIKTAN BAHSETSEK BURADA AZ KALIR"

Başkan Büyükkılıç, FETÖ'nün darbe girişiminin, yüce Türk milletinin kahramanlığı ve cesareti ile bertaraf edildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz gecesi; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu aziz millet, iradesi, azmi, cesareti ile elinde tek silahı olan Türk Bayrağı ile gövdesini vatan hainlerine siper ederek Türkiye'yi korkunç bir karanlıktan kurtardı. O kanlı, o vahşi, o dehşete düşüren, sinsice planlanan FETÖ'nün darbe girişimi, yüce Türk milletinin kahramanlığı ve cesareti ile bertaraf edildi. O gece hangi kahramanlıktan bahsetsek burada az kalır. Tankların önüne yatan cesur yürek yiğitlerden mi bahsedelim? Eline ay yıldızlı Türk Bayrağı'nı alıp, köprülerde kurşunların üzerine yürüyen gencinden, yaşlısına kadar yüzlerce kahramanımızdan mı bahsedelim? Kırmızı bir kamyonda şoför koltuğuna oturup gençleri meydanlara taşıyan kardeşimizden mi bahsedelim? Gazi meclisimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hainlerce bombalandığı sırada Meclis Başkanlığı kürsüsünü, korumaya alan milletvekillerinden mi bahsedelim? ve vatan hainlerini alnından vurup, darbe girişiminin kaderini değiştiren Ömer Halis Demir'lerden mi bahsedelim? "

"KARANLIK GECEYİ, AYDINLIK SABAHA KAVUŞTURAN YİĞİTLERİMİZE SELAM OLSUN"

O gece Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdinin, milletin iradesinin üzerinde başka hiçbir gücün olmayacağını tüm dünyaya gösterdiğini belirten Büyükkılıç, "Allah bu yüce Türk milletinden razı olsun. Karanlık geceyi, aydınlık sabaha kavuşturan yiğitlerimize selam olsun. Yurdu yaşatmak için can veren kahramanlarımıza selam olsun. Ölümü öldüren cesaret timsali vatandaşlarımıza selam olsun. Bayrağımız için, ezanımız için, bağımsızlığımız için hain teröristlere karşı, "Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın... " sözlerinde olduğu gibi gövdesini siper eden milyonlara selam olsun" diye konuştu.

"TÜRKİYE GEÇİLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ, BAYRAK İNMEZ, EZAN SUSMAZ, ŞEHİTLER ÖLMEZ"

Başkan Büyükkılıç, vatanı için serden geçen, gözünü kırpmadan şehadete yürüyen 251 vatandaşa Allah'tan rahmet, şehit ailelerine baş sağlığı, gazilere de sağlık, sıhhat temenni ederek, "Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın, daim eylesin. Bu düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ve Günü'nün ülkemiz, demokrasimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye geçilmez, vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan susmaz, şehitler ölmez diyorum" ifadelerini kullandı.

Kayserililer ile gurur duyduğunu belirten Büyükkılıç, konuşmasını şöyle noktaladı: "İyi ki varsınız Kayseri, her zaman gururumuz oldunuz. Kayseri'mizin her bir ferdine selamlarımı, sevgilerimizi gönderiyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. "Başkan Büyükkılıç'ın konuşması binlerce Kayserili tarafından uzun süre alkışlandı. Konuşmaların ardından Kayseri protokolü ve milli sporcular şanlı sancağı meydanda dalgalandırdı.

TÜM CAMİLERDE SELALAR OKUNDU

İl Müftülüğü ilahi korosunun birbirinden güzel ilahileri ile devam eden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri saat 00. 13'te kentin tüm camilerinde sela okunması ile sona erdi.

DEV TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Talas ilçesi paraşüt alanında düzenlenen program kapsamında Erciyes Holding tarafından yaptırılan dünyanın en büyük Türk Bayrağı'nın açılışına katıldı.

Kaynak: Habermetre