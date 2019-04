Başkan Büyükkılıç, "Dayanışmanın En Güzel Örneklerini Sergileyeceğiz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Sanayi Odası, Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı, MÜSİAD Kayseri Şubesi ve Turizmciler Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret ettiler. Başkan Büyükkılıç, tüm ziyaretlerde dayanışma vurgusu yaparak, Kayserimiz için tüm dinamiklerle dayanışmanın en güzel örneğini sergileyeceklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Bakan Aksu, Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun dileklerini iletti ve Kayseri'nin daha fazla gelişmesi için memleketimizin ve tüm ilçelerimizin emrinde olacaklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da dayanışma vurgusu yaparak "Sayın Aksu'nun Ankara'da bizim sesimiz olarak Tarım Bakanlığı ile ilgili tüm projelerimize destek olacağından eminiz. Dayanışmanın en güzel örneklerini, en üst düzeyde sergileyeceğiz" dedi.

Ziyarette Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'ya Beydeğirmeni Besi Bölgesi ve Felahiye Toplu Ahır Projesi ile Büyükşehir Belediyesi'nin diğer projeleriyle ilgili brifing verildi.

"SANAYİCİLERİMİZİN YÜKÜNÜ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaret etti. Sanayi Odası Başkanı Büyüksimitci, her zaman Büyükşehir Belediyesi ile iletişim içinde olacaklarını ifade ederek, "Başkanım, Melikgazi'deki hizmetlerinizi biliyoruz. Büyükşehir'de de hayırlı hizmetler yapacağınızdan eminiz. Bizler de sanayiciler olarak her zamanki gibi iletişim içinde olacağız. Sanayimiz ve şehrimizin sorunlarıyla ilgili her türlü çabayı göstereceğiz" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da şehrin huzur ve istikrarının herkes için önemli olduğunu dile getirerek, "Güzel bir seçim dönemi geçirdik. Şimdi durmak yok koşmaya devam mantığıyla bu şehri daha iyi konuma taşımak için çalışacağız. Sanayicilerimizin üzerinde istihdam, ekonomik değer gibi önemli bir yük var. Büyükşehir olarak şehrimizdeki tüm dinamikleri harekete geçirecek dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyip üzerimize ne düşüyorsa yapacağız ve sizlerin yükünü kolaylaştırmak için çalışacağız" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci de ziyaret ederek bir süre görüştü. Değirmenci Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

"SİZLER SAĞDUYUNUN SESİSİNİZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı MÜSİAD Kayseri Şubesi'nin yeni yönetimi de ziyaret etti. Mehmet Kütahneci başkanlığındaki MÜSİAD Kayseri Şubesi yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, ""Her zaman görüşlerinizden yararlanacağız. Sizler, bizleri yüreklendiren, güçlendiren, tavsiyelerini her zaman dikkate aldığımız bir ekip olarak görüyoruz. Bundan sonraki süreçte daha da fazla işbirliği yapacağız. Sizler sağduyunun sesisiniz" dedi.

TURİZM HAFTASI ZİYARETİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı Turizm Haftası nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ile turizm işletmecileri de ziyaret etti. İsmet Taymuş, Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun dileklerini ilete ve Turizm Haftası'nda yapacakları etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Başkan Memduh Büyükkılıç da kayak turizminin yanı sıra gastronomi, inanç turizmi, kültür turizmi gibi konularda da Kayseri'yi daha etkin hale getirmek için çalışacaklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, "sizlerin de fikirlerinizi alarak bu şehri ön plana çıkarmak için birlikte çalışacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA