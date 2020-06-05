Başkan Büyükkılıç, çocuklarla buluştu
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Başkan Büyükkılıç, çocuklarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altındakilerle, getirilen 6 saat serbestlikte bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, çocuklarla buluştu
05.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:15

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altındakilerle, getirilen 6 saat serbestlikte bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükılıç, Spor AŞ'nin düzenlediği müzik dinletisi ile çocuk dansları etkinliğinde 18 yaş ve altındakilerle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, gençlerin ve çocukların sevincini paylaşmanın çok önemli olduğunu belirtti.

Kurallara uymanın önemli olduğunu aktaran Büyükkılıç, "Malumunuz, çarşamba ve cuma günleri sevgili yavrularımızın aileleriyle bizleri ziyaret etme günü. Amacımız sizlerin sevincini, mutluluğunu paylaşmak. Bir süre daha evlerinizde kalacaksınız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğumuz sürece ve vaka sayımızı indirdiğimiz müddetçe sorun kalmayacak. Bunları sağlamak bizlerin elinde." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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