Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi şantiyelerini gezerek çalışmaları takip etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hem yapmış olduğu koordinasyon toplantıları hem de teknik gezilerle projeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Kale İçi, Mimarsinan Parkı'ndaki Engelsiz Çocuk Evi, Büyükşehir Belediyesi Asfalt Plenti, Konkasör ve Atölye Tesisleri ile Terminal Katlı Kavşağı çalışmalarını yerinde takip etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ilk durağı Kayseri Kalesi oldu. Kaleye girmeden önce Cumhuriyet Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, hayırlı işler dileklerinde bulundu. Kayseri Kalesi'nde restorasyon çalışmalarını inceleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, yürüyüş yolları için yapılan çalışmaları da takip etti. Başkan Memduh Büyükkılıç, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından kale içine yapılan Arkeoloji Müzesine geçti. Müzeyi gezen Başkan Büyükkılıç, Arkeoloji Müzesi'nin taşınma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Engelsiz Çocuk Evi tamamlandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kalesi'nin ardından Mimarsinan Parkı'nda yapılan Engelsiz Çocuk Evi'ne geçti. Hayırsever Zafer Ateş'in yapımını üstlendiğini ve Yüksel Ateş'in isminin verildiği Engelsiz Çocuk Evi'nde incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, inşaatın tamamlandığını ve tesisin çok yakında hizmet vermeye başlayacağını belirtti. Başkan Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Parkı'nda bulunan Engelsiz Çocuk Evi'ndeki incelemelerinin ardından Büyükşehir Belediyesi'nin Asfalt Plenti, Konkasör ve Atölye Tesisleri'ni de gezdi. Başkan Büyükkılıç, tesislerde yapılan çalışmalar ve asfalt üretimiyle ilgili bilgiler aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra Osman Kavuncu Bulvarı'nda yapımı devam eden Terminal Katlı Kavşağı'na geçti. Katlı kavşaktaki çalışmaları takip eden Başkan Memduh Büyükkılıç, çalışmalarda sona geldiklerini belirterek önümüzdeki günlerde asfaltlama çalışmalarına başlayacaklarını ve kavşağı en kısa zamanda hizmete açacaklarını söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA