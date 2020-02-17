Başkan Büyükkılıç, Brezilya'nın İstanbul Başkonsolosu França ile bir araya geldi

17.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:24

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Brezilya'nın İstanbul Başkonsolosu Paulo Roberto Camınha de Castılhos França ile Erciyes Kayak Merkezi'nde bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Kayseri'den çok etkilendiğini belirten França, "Kayseri çok güzel ve yemekleri çok lezzetli. Kalpten söylüyorum, Kayseri sık sık ziyaret etmek için geleceğimiz bir şehir. Erciyes'ten çok etkilendim. Böyle bir altyapı beklemiyordum. Her şey çok düzenli ve çok iyi dizayn edilmiş. Kayseri bölgesinde Hristiyanlık tarihine dair çok sayıda kilise bulunuyor. St. George Kilisesi de tarihimiz açısından önemli bir örnek. Kayseri'de çok sayıda Hristiyan'ın ziyaret için geleceği potansiyeli var." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri ve Erciyes'e gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında büyük bir artış yaşandığını vurguladı.

Kayseri'ye gelen ziyaretçilere daha iyi koşullar ve ortam sağlayacaklarını kaydeden Büyükkılıç, "İnşallah daha iyi tanıtımla yolumuza devam edeceğiz. Açık hava müzesi olan Kayserimizin tüm güzelliklerini ön plana çıkaracak gayretlerimizi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Başkonsolos França, Güney Amerikalılar için çok önemli olan Yeşilhisar'daki Aziz George Kilisesi'ni görmek için geldiği Kayseri'de, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini de gezdi.

Kaynak: AA