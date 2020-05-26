Başkan Büyükkılıç: "Birbirimize sahip çıkıyoruz" Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'deki uyum kültürü ve dayanışmanın berekete vesile olduğunu söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'deki uyum kültürü ve dayanışmanın berekete vesile olduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de tüm kurumların birbirlerine sahip çıktığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kayseri İtfaiyesine bayram ziyaretinde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, kolonya ve şeker ile Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ve tüm itfaiye personelinin bayramını kutladı.

Bayramda da görevleri başında olan itfaiye personeline teşekkür eden Başkan Memduh Büyükkılıç, koronavirüs nedeniyle yapılan çalışmalara da değindi. Kayseri'deki uyum kültürüne vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, "Hayat akışında sıkıntılar da sevinçler de oluyor. Her ikisi de bizim için. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Ülkemizi dünyada yüz akı bir duruma getiren Sayın Cumhurbaşkanımıza da Mevlam sağlıklı uzun ömürler vermesin. İnşallah ailenizle, yakınlarınızla, dostlarınızla daha nice bayramlara ulaşırsınız. Sağlık ordumuz bizim gururumuz; ama tek taş duvar olmaz. Sağlık camiamızın bu güzel çalışmaları emniyetimizle, jandarmamızla, vefa sosyal destek grupları ve belediyelerimizle dayanışma içinde yapılıyor. Kayseri'deki bu uyum kültürü ve dayanışmanın getirdiği zenginlik berekete vesile oluyor. O açıdan sağlıklı kararlar anında alınıp anında uygulanıyor. Kayseri'de sürtüşme yok, dayanışma var. Birbirimize engel olma yok, birbirimize sahip çıkma var" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA