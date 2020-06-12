Başkan Büyükkılıç, bin 600 berber ve kuaförü kapsayan protokolü imzaladı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Covid-19 salgını süresince Kayseri'de bulunan bin 600 berber ve kuaförün daha sağlıklı ve güvenilir hizmet vermelerini sağlamak amacıyla Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan ile protokol imzaladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Covid-19 salgını süresince Kayseri'de bulunan bin 600 berber ve kuaförün daha sağlıklı ve güvenilir hizmet vermelerini sağlamak amacıyla Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan ile protokol imzaladı.

Covid-19 salgın süresince her alanda önlemlerini almaya gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi, yeni normal hayatta da salgının yayılma riskini ortadan kaldırmak için birçok tedbir alıyor. Bu anlamda Mayıs ayı itibariyle yeniden mesaiye başlayan 1600 berber ve kuaförde virüs tehdidine karşı sağlık açısından güvenli bir ortamı oluşturmak amacıyla Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan ile protokol imzaladı. Protokol gereğince, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir uygulamasında Berberler ve Kuaförler odasına bağlı işletmelerin isim, iletişim ve adres bilgileri olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1600 kuaför ve berbere dezenfeksiyon işlemi uygulayacak. Böylelikle hem güven ortamı olacak hem de Kayserililerin hizmet almak için gittiği berberler ve kuaförlere yönelik denetimler gerçekleştirilecek. Sağlıklı bir hizmetin sunulması amacıyla belediyenin belirlemiş olduğu azami şartlara uygun iş yerlerine hijyen sertifikası verilecek. Şehirde yaşayan vatandaşların daha sağlıklı ve güvenilir bir hizmet almalarını sağlamak istediklerini ifade Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Asıl olan güven sorunudur. Vatandaşın 1600 kuaförde ve berberde 'sağlıklı bir şekilde hizmet aldım' diyebilmesi bizler için çok önemli. Sizler bunun önlemlerini aldınız. Bu konuda da gerekli talimatlar verildi. Hiçbir sorun olmama yönünde irade gösteriyoruz. Bunlar bizi sevindiriyor. Maske, Mesafe,Temizlik konularını da gerekliliklerini yerine getirip, uygularsak sıkıntısız süreci yürütebileceğiz" dedi.

Şehrimizin Akıllı Şehir Projesiyle her alanda bilgi çağının gereklerini yerine getirdiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, Akıllı Şehir uygulamasında kuaför ve berberler gibi daha sonraki süreçte Kayseri'ye bağlı yeme-içme mekanlarının da Akıllı şehir uygulamasında olacağını kaydetti. Büyükşehir Belediyesi'ne salgın süresince yaptığı tüm hizmetlere teşekkür eden Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan, "Ramazan sürecince 1000 koli iaşe paketi, maske ve eldiven verdiniz. KASKİ sayesinde iş yerlerimize dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Bundan dolayı yönetim ve denetim kurulu adına yeniden çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA