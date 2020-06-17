Başkan Büyükkılıç, belediyenin spor salonlarında denetlemelerde bulundu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, normalleşme sürecinde hizmet vermeye başlayan Spor AŞ'ye bağlı spor salonlarında denetlemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, normalleşme sürecinde hizmet vermeye başlayan Spor AŞ'ye bağlı spor salonlarında denetlemelerde bulundu.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, spor salonlarının yeni normal sürece hazır olduğunu belirtti.

Spor salonlarında her türlü önlemi aldıklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yeni normal süreci en güvenilir biçimde başlatmış bulunuyoruz. Hemşehrilerimizin gönlünün rahat olması için var gücümüzle çalışıyor, tedbirlerimizi uyguluyor ve kontrol ediyoruz. Kayserimizi daha güvenli ve sağlıklı yarınlara taşımak için azami gayret gösteriyoruz. Biz spor salonlarımızda gerekli önlemlerimizi aldık. Sağlıklı ortamları üyelerimizin rahatlıkla girebileceği şekilde ayarladık. Her zaman bize destek olan hemşehrilerimizin spor salonlarımızdaki tedbir ve kurallara da uyacağını çok iyi biliyoruz."

Kaynak: AA