Başkan Büyükkılıç, belediye ekiplerinin tasarladığı afet aracını inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, afet durumlarında görevli personelin olay yerinde konaklamasını daha sağlıklı yapabilmeleri için belediye ekiplerince tasarlanan afet aracını inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, afet durumlarında görevli personelin olay yerinde konaklamasını daha sağlıklı yapabilmeleri için belediye ekiplerince tasarlanan afet aracını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından tasarlanan afet aracını inceleyen Büyükkılıç, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, afet aracının tasarlanmasının piyasa koşullarında 500 bin lirayı bulacağını ancak belediye bünyesinde 150 bin TL'ye mal edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Su deposu, lavabosu, tuvaleti, banyosu, yatakları, mutfağı, dinlenme ortamı ve direksiyon yanındaki yardımcı şoförüyle birlikte yaklaşık 12 kişiyi konumlandıracak olan bir proje hayata geçirilmiş durumda. Gerek şehrimizde gerekse şehir dışına gittiğinde herhangi bir deprem, felakette itfaiye çalışanlarımızın ya da görevli arkadaşlarımızın rahatlıkla ihtiyaçlarını görebileceği donanım içerisinde, bu hizmetleri vereceği ortamı Makine İkmal ekibimiz sağlamış durumda. Proje tasarım tamamen kendimize ait, yerli ve milli bir proje."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil