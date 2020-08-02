Başkan Büyükkılıç bayramda yaşlıları unutmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Büyükkılıç bayramda yaşlıları unutmadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Huzurevi'nde kalan yaşlılarla video konferans yöntemi ile görüşerek, bayramlarını tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç bayramda yaşlıları unutmadı
02.08.2020 12:42 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:45

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Huzurevi'nde kalan yaşlılarla video konferans yöntemi ile görüşerek, bayramlarını tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaşanan pandemi nedeniyle uzun süredir ziyaretçi kabul edilmeyen Huzurevi sakinleri ile görüntülü konuşarak, Kurban Bayramlarını kutlayan Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Değerli büyüklerim, bizim dua kaynaklarımız. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor huzur içerisinde, sağlıklı bir şekilde daha nice bayramlara yakınlarınızla, eşlerinizle, dostlarınızla ulaşmanızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Şükürler olsun ki bir bayrama daha hep beraber eriştik. Gönlümüz isterdi ki sizleri bire bir görüp, ellerinizi öpüp dualarınızı almak. Ancak Ramazan Bayramı'nda da görüntülü bir şekilde konuşarak gönlünüzde yer etmeye, dualarınızı almaya gayret gösterdik. Bununda sebebi pandemi süreci diye bilinen süreçte birinci derece yakınlarınız dahil kimsenin huzurevine girmesine izin vermedik. Ama beş aylık süre içerisinde de bir tane pozitif vakamız olmadı. Öyle olunca içimiz rahat, gönlümüz rahat, sizlere hizmet etmenin, sizlerin duasını almanın ekibimizle birlikte elbette ki huzuru içerisindeyiz. İnşallah bugünler de geçecek. Birebir yakınlarınızla görüşeceksiniz, daha sonra sağlıklı bir şekilde sizleri ziyarete gelecekleri toplu bir şekilde kabul edecek, toplum içerisinde yer alacaksınız. O açıdan bu şekilde de olsa gönlünüze yer etmek, dualarınızı almak ve sizlere hizmet eden bizim bu dualarımızı almaya vesile olan Büyükşehir Belediyemizin çalışanlarına teşekkür ederek bir bakıma görüntülü de olsa sizlerin karşısına çıkmış bulunuyoruz. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun, hayırlı uzun ömürler versin Ay yıldızlı Türk Bayrağı'nın altında birliğimizi, beraberliğimizi korumayı, inancımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkmayı nasip eylesin. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizim elbette ki her zaman medarı iftiharımız. Ayasofya'nın açılmasıyla bizlere bir bayram sevinci yaşattı. Ayrıca Kurban Bayramı'nın başlangıcının Cuma gününe denk gelmesiyle bayramı da aynı sevinçle yaşamış olduk. Sizlere tekrar dua ediyor, teşekkür ediyor, ellerinizden öpüyor, var ise bir kusurumuz affınıza sığınıyor, talepleriniz varsa onları dinlemek istiyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlere layık olma yönünde ekibimizle birlikte bu dualara muhtaç olduğumuzu belirtiyor, şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyor, huzurlu sağlıklı günler temenni ediyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasının ardından Huzurevi sakinleri ile tek tek bayramlaşarak bir ihtiyaçları olup olmadıklarını sordu. Huzurevi'nde kalan yaşlılar da verilen hizmetten dolayı çok memnun olduklarını ve bir ihtiyaçlarının olmadığını dile getirerek Huzurevi çalışanlarına ve Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı Politika
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor Ekonomi
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı Spor
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi 3. Sayfa
Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi
Yaşlı kadının ambulans çağrısı cevapsız kaldı! İddialar üzerine inceleme başlatıldı 3. Sayfa
Yaşlı kadının ambulans çağrısı cevapsız kaldı! İddialar üzerine inceleme başlatıldı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı Ekonomi
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden 'Şiddet gördüm' diyerek ayrıldı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Bomba iddia: Barış Arduç'la apar topar nikah masasına oturan Gupse Özay hamile
Bomba iddia: Barış Arduç'la apar topar nikah masasına oturan Gupse Özay hamile
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Pembeye bürünen doğa mucizesi Tuz Gölü, vatandaşın aklını başından aldı
Pembeye bürünen doğa mucizesi Tuz Gölü, vatandaşın aklını başından aldı
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı
Omar Elabdellaoui'nin transferi sonrası Martin Linnes Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor
Omar Elabdellaoui'nin transferi sonrası Martin Linnes Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Pınar Gültekin'in katili 'Mini etek' yalanıyla tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor
Pınar Gültekin'in katili "Mini etek" yalanıyla tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor
Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Koronavirüs aşısı Ekim'de hazır olacak
Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Koronavirüs aşısı Ekim'de hazır olacak
Demet Akalın 'Süper Lig'de 22 takım olmalı' tweetini sildi ve açıklama yaptı: Ben ne bilirim?
Demet Akalın "Süper Lig'de 22 takım olmalı" tweetini sildi ve açıklama yaptı: Ben ne bilirim?
Göztepeli Alpaslan Öztürk'ün menajeri, Fenerbahçe ile görüşebileceklerini söyledi
Göztepeli Alpaslan Öztürk'ün menajeri, Fenerbahçe ile görüşebileceklerini söyledi
Tek ayağından iş makinesine asılı şekilde kesime götürüldü! O anlara tepki büyük
Tek ayağından iş makinesine asılı şekilde kesime götürüldü! O anlara tepki büyük
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Yasin Obuz'la fotoğraf çektirmek isteyenler canını hiçe saydı! Maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Yasin Obuz'la fotoğraf çektirmek isteyenler canını hiçe saydı! Maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Tatil sezonunu açan İrem Derici, denize şortla girdi
Tatil sezonunu açan İrem Derici, denize şortla girdi
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yu yere göğe sığdıramadı: Hissettiklerim tarifsiz
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yu yere göğe sığdıramadı: Hissettiklerim tarifsiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Fatih Sultan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Müge Anlı Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bakan Bayram Yangın Bodrum
Şu an buradasınız: Başkan Büyükkılıç bayramda yaşlıları unutmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 12:46:46. #1.14#
title