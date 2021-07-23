Başkan Büyükkılıç: "Basın sağlıklı kamuoyu oluşmasında önemli bir faktör"
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Başkan Büyükkılıç: "Basın sağlıklı kamuoyu oluşmasında önemli bir faktör"

Başkan Büyükkılıç: 'Basın sağlıklı kamuoyu oluşmasında önemli bir faktör'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükkılıç, "Kamuoyunu hızlı, etkili ve doğru bir biçimde bilgilendirmek amacıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

Başkan Büyükkılıç, tarafsız ve objektif bir biçimde halkın gözü, kulağı olan ve büyük bir fedakarlıkla görevini ifa eden basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak, halkı bilinçlendirme ve toplumun haber alma hakkını karşılamak için gece gündüz demeden çalışan basın çalışanlarına teşekkür etti. Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin gazetecilik tarihinde önemli bir yeri olan 24 Temmuz tarihi Gazetecilik ve Basın Bayramı olarak kutlanıyor. Basın; toplumun haber alma hakkını karşılamak ve sağlıklı kamuoyu oluşması için önemli bir faktör. Demokratik toplum düzeninin en büyük güvencesi doğru ve tarafsız bir şekilde görevini fedakarca yapmaya çalışan basın çalışanlarıdır. Şehrimizin ve ülkemizin hedefleri doğrultusunda ilerlemesi ve güçlenmesi için görevini hakkıyla yapan basın mensubu arkadaşlarımızın şehrimize kendi alanlarında katkı sağladığını özellikle söylemek istiyorum. Basın mensuplarının gösterdikleri hassasiyet ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar kentimize büyük katkı sağlıyor ve bundan sonra da katkı sağlamaya devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle özverili şekilde görevini yerine getiren yerelden yaygına tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."

Başkan Büyükkılıç, mesajında, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlarından Veli Altınkaya'yı bir kez daha rahmetle anarak, görevini yaparken vefat eden tüm basın mensuplarına da Allah'tan rahmet diledi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri basınının 110 yıllık tarihine ışık tutacak basın müzesi çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç: 'Basın sağlıklı kamuoyu oluşmasında önemli bir faktör'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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