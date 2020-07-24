Başkan Büyükkılıç Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inin açılışına katıldı
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Başkan Büyükkılıç Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inin açılışına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in açılışına katıldı.

Başkan Büyükkılıç Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inin açılışına katıldı
24.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:25

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in açılışına katıldı.

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'i 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in ibadete açılışına özel davetle çağrılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen ilk Cuma namazını Ayasofya'da eda etti. Kararlı ve iradeli duruşuyla Ayasofya Camisi'ni yeniden ibadete açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'te namaz öncesi Kuran-ı Kerim okudu. Ayasofya'da kılınan ilk Cuma namazında yer almanın mutluluğunu yaşayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duygularını şu şekilde ifade etti,

"Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ali Erbaş ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeyiz. 86 yıl sonra Ayasofya'da ilk cuma namazını Diyanet İşleri Başkanımız kıldırdı ve kılıçla minbere çıktı. Gerçekten tüylerimiz diken diken ve bu duyguyu anlatacak kelime bulamıyorum. Hamdolsun. Bu güzelliği yaşamamıza vesile olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Allah kendisinden bin kere razı olsun"

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI FETİH KILICI İLE İLK HUTBEYİ OKUDU

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı ilk Cuma namazında Osmanlı Devleti döneminde fethin sembolü olarak kullanılan kılıç ile 86 yıl sonra ilk hutbeyi okudu. Ayasofya'da kılınan ilk Cuma namazına Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar yoğun bir katılım gösterdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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