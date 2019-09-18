Başkan Büyükkılıç Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklete binerek şehir turu attı

18.09.2019 16:25

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında öğrencilerle beraber bisiklet sürdü.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş. tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 200 bisikletli öğrencinin katılımı ile etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, öğrencilerle beraber bisiklete binerek şehir turu attı.



Bisiklet turu öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bizim sürekli yaptığımız etkinlikleri bir bakıma Avrupa Hareketlilik Haftasıyla da buluşturmak suretiyle kamuoyunda daha kabul görüp takdir toplayacak şekle dönüştürmek amacıyla bugün burada uygulamalarını yapıyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası, Kayserimizde 1 hafta sürecek. Bu süreç içerisinde kapatmış olduğumuz caddelerde vatandaşlarımızı araçlarından değil, sağlıklı bir şekilde hareketliliklerini sağlamasını isteyeceğiz. Araçlara binilmeyecek, herkes yaya gidip yaya gelecek. Esnaflarımızın da anlayışına sığınacağız. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde toplumda yer almasını sağlayacağız. Kayseri'mizde bisikletle ilgili çalışmalar çok takdir toplamaktadır. Bu konuda gerek açılmış olan bisiklet yolları ve daha sonraki süreçte açacağımız bisiklet yollarıyla da ilgili de detaylı çalışmaları yapmaktayız. Ayrıca 500 bin kişiye sporla ilgili etkinlikler yapmış bir belediye olduğumuzu hatırlatmak isterim. İlçelerimizle ve diğer paydaşlarımızla yaptığımız bu çalışmalarda kamuoyunda takdir görmektedir. Spor AŞ'nin yaptığı her çalışmaya herkes toplu bir şekilde sıcak bakarak koşmaktadır. Biz bu çalışmaları sadece Avrupa Hareketlilik Haftasına özgü yapan bir belediye anlayışına sahip olan yönetici değiliz. Tam aksine zaten bunlar bizim olmazsa olmazımızdır" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA