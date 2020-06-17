Başkan Büyükkılıç, askerlerle öğle yemeği yedi
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Başkan Büyükkılıç, askerlerle öğle yemeği yedi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Hava İkmal Bakım Merkezini ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, askerlerle öğle yemeği yedi
17.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:45

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Hava İkmal Bakım Merkezini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve askerlerle öğle yemeği yedi.

Kendi yemeğini alan Başkan Büyükkılıç, sosyal mesafe kurallarına göre askerlerle birlikte aynı masada oturdu.

Askerle bir süre sohbet eden Başkan Büyükkılıç, "Rabbim Pençe Harekatı'nda kahramanca mücadele eden askerlerimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, yemeğin ardından Tuğgeneral Teke ile merkezi gezdi.

İş adamı Molu'ya ziyaret

Öte yandan, Başkan Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile kentin önemli değerlerinde Faruk Molu'yu ziyaret etti.

Birlik Mensucat, Şeker Fabrikası, Serbest Bölge ve Yamula Barajı gibi birçok tesis ve yatırıma öncülük eden Molu'yu çiftliğinde ziyaret eden Büyükkılıç, ilerleyen yaşına rağmen Faruk Molu'yu sağlıklı görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Şehrin gelişimi ile ilgili her konuya duyarlılıkla bakan ve ilgisini esirgemeyen Molu ile şehrin geleceğine dair tecrübeleri ışığında gerçekleşen sohbet sonrası Büyükkılıç, kızı Oluş Molu'nun yürüttüğü organik tarım alanını da inceledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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