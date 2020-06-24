Başkan Büyükkılıç, Argıncık Semt Kütüphanesi'ni gezdi
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Başkan Büyükkılıç, Argıncık Semt Kütüphanesi'ni gezdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz haftalarda açılan Argıncık Semt Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Argıncık Semt Kütüphanesi'ni gezdi
24.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:16

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz haftalarda açılan Argıncık Semt Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, haziran itibarıyla hizmet vermeye başlayan kütüphanelerden biri olan Argıncık Semt Kütüphanesi'ni gezen Büyükkılıç, halkın daha hijyenik bir ortamda hizmet almaları için denetlemelerde bulundu.

Kütüphaneye ders çalışmak ve kitap okumak için gelen öğrencilerle de sohbet eden Başkan Büyükkılıç, kütüphanede 6 bin kitap bulunduğunu belirtti.

Büyükkılıç, gençlerin kütüphanelerden yararlanmaları için gerekli ortamı hazırladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yeni normal diye nitelendirdiğimiz bu dönemde kütüphanelerimiz hizmete girdi. Daha önce üç kişinin rahatlıkla çalıştığı masalarda tek kişi çalışır pozisyona getirdik. Gençlerimiz ayrıca belediyemize ait e- kütüphaneden yararlanabilecekler, internetten sınırsız yararlanabilecekler. Ücretsiz fotokopi konusunda gerekli hizmetler verilecek. Yavrularımızı bu kütüphanelerden yararlanmaya davet ediyoruz."

Kayseri'nin dev yatırımı olan Hava İkmal Millet Bahçesi'nin içerisinde de Halk Kütüphanesi açılacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Koronavirüs süreci öncesinde yavrularımızın kütüphanelerin önünde sıraya girdiğini unutmadık. Normalleşmeye başladığımız şu süreçte yine aynı koşullar oluşmaması için biz kütüphane sayımızı artırdık. Hava İkmal Millet Bahçemizin içerisine de Kayserimize yakışır bir şekilde kütüphane yapılması için gerekli girişimlerimizi başlattık. Bu duyarlılığa destek veren Kültür Bakanımıza teşekkür ediyorum. Biz gençlerimizin eğitimli, donanımlı, mazeret üretmeksizin ülkemize yaraşır bir nesil olarak yetişmesi için her türlü desteğimizi veriyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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