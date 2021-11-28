Başkan Büyükkılıç Antalya'da bölge toplantısında katıldı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Antalya'da gerçekleşen Ak Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç programda, belediye çalışmalarına değinerek, tecrübelerini aktardı.

Ev sahipliğini AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın yaptığı ve aralarında Kayseri'nin de bulunduğu 17 il belediyesinin katılımıyla Antalya'da gerçekleşen gönül belediyeciliği temalı AK Parti bölge toplantısında Kayseri'den Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve 12 ilçe belediye başkanının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, 9 bakan yardımcısı ve 200'ü aşkın belediye başkanı da yer aldı.

Antalya'daki bölge toplantısında katılımcılarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'de model olarak örnek gösterilen Kayseri modeli belediyeciliği ve sosyal belediyeciliğin en belirgin uygulaması olan gönül belediyeciliğine yönelik gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatarak bu kapsamda sahip olduğu belediyecilik birikimi ve tecrübelerini paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise mazeret üretmediklerini, kimseyi birbirinden ayırmadıklarını, gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, AK Parti olarak yerel seçimlerde her seferinde birinci parti çıktıklarını, şu anda 805 belediyenin AK kadroda yer aldığını söyledi. - KAYSERİ

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