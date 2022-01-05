Başkan Büyükkılıç Ankara'da protokol imzaladı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile futbol sahalarının iyileştirilmesi ve daha modern salonlar yapımı için protokol imzaladı.

Büyükkılıç, spora ve sporcuya verdiği önem doğrultusunda Kayseri'de sporun gelişimi ve sporcunun desteklenmesi amacıyla yatırımlarını sürdürürken, Ankara temaslarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Mutlu Önal ve yetkililer katıldı. Başkan Büyükkılıç ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik arasında Sümer Mahallesi'nde doğal çim yüzeyli futbol sahasının sentetik çim yüzeyli sahasına dönüştürülmesi ve aynı alandaki futbol sahaları için 2 adet 500 seyirci kapasiteli çelik portatif tribün, aydınlatma, soyunma odaları ile bireysel antrenman salonu yapımı için protokol imzalandı. Genç dostu bir belediye olarak spora ve sporcuya özel bir önem verdiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'mizde sporun gelişmesi ve sporcunun desteklenmesi adına birbirinden güzel projeleri hayata geçirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak Spor A.Ş.'miz eliyle tesislerimizde spor okullarımızın yanı sıra spor faaliyetleri alanındaki etkinliklerimiz ile şehrimizde spora yeni bir bakış kazandırdık" dedi. Merkeze ve kırsal mahallelere kadar spor sahaları yaptıklarını belirten Büyükkılıç, "Spor Toto Teşkilat Başkanımız ile yaptığımız protokol doğrultusunda yapacağımız çalışmalar ile spor alanındaki yatırımlarımıza bir yenisini eklemiş olacağız. Doğal çim yüzeyli futbol sahasını sentetik çim yüzeyli sahasına dönüştüreceğiz. Ayrıca yeni tribünler, antrenman salonu ve soyunma odaları yaptıracağız" diye konuştu.

Kayseri'ye yaptıkları tüm yatırımlarda olduğu gibi spor alanında hayata geçirdikleri projelerde de Ankara boyutunda yalnız olmadıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "İmzaladığımız protokolümüz doğrultusunda yürüteceğimiz çalışmalar şimdiden şehrimize ve sporseverlerimize hayırlı olsun. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldık ve bakanlarımızla kısa sohbetler gerçekleştirdik. Bu vesile ile de spor faaliyetleri için yaptığımız yatırımlarda hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu'na ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Bünyamin Bozgeyik'e şükranlarımızı sunuyoruz. Kayseri'miz için her alanda yaptığımız yatırımlarda asla yalnız kalmadık ve bakanlarımızın, milletvekillerimizin desteklerini daima hissettik. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik protokol imza töreninin ardından Başkan Büyükkılıç'a spora verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

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