Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Emine Erdoğan ve Bakan Pakdemirli ile görüştü
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Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Emine Erdoğan ve Bakan Pakdemirli ile görüştü

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Emine Erdoğan ve Bakan Pakdemirli ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Ankara'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de teşrif ettiği EnPati Hayvan Dostu Şehirleri Programı'na katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Ankara'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de teşrif ettiği EnPati Hayvan Dostu Şehirleri Programı'na katıldı.

Aynı zamanda TBB Encümen Üyesi de olan Başkan Büyükkılıç, Keçiören Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde TBB tarafından düzenlenen Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesine yönelik programa katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sahipsiz hayvanların uygun şartlarda yaşaması için belediyelerle çok sayıda çalışma yürüttüklerini söylerken, Başkan Büyükkılıç ise, "Encümen üyesi olduğumuz TBB'nin Ankara'da düzenlediği EnPati Hayvan Dostu Şehirler Programına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ve meslektaşlarımız ile birlikte katıldık ve sokak hayvanlarına yönelik çok anlamlı ve farkındalık oluşturulan bir program oldu" dedi.

Başkan Büyükkılıç, programda Emine Erdoğan ve Bakan Pakdemirli ile bir araya gelerek bir süre sohbet ederek, Kayseri'de yürütülen çalışmaları anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sahipsiz evcil ve sokak hayvanlarına yönelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaların sürdürüldüğünü, barınaklara ve bakım evlerine gelen tüm sokak hayvanlarının hem kısırlaştırma, hem de tedavilerinin yapılması akabinde sisteme dahil edilerek kayıt altına alındığını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi arasında protokol yapıldığını, gerek hayvanseverler, gerek ilçe belediyeleri tarafından fakülte hastanesine getirilen tüm sokak hayvanlarının tedavisinin hiçbir ayrım gözetilmeksizin yaptırıldığını ve tedavi masraflarının tamamının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını vurguladı.

Şimdiye kadar sokak hayvanlarına 30 bin kilogramı aşkın ücretsiz mama desteği verildiğini belirten Büyükkılıç, 165 adet yaban hayvanının gerekli tüm tedavilerinin yapıldığını, doğaya tekrar bırakıldığını, şehrin simgesi haline gelen güvercinlerin de unutulmayarak düzenli olarak besleme programına dahil edilip yem ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik özendirici programların düzenlenmeye devam ettiğini, satın alma sahiplen anlayışı çerçevesinde hareket edildiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Emine Erdoğan ve Bakan Pakdemirli ile görüştü
Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Emine Erdoğan ve Bakan Pakdemirli ile görüştü
Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Emine Erdoğan ve Bakan Pakdemirli ile görüştü
Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Emine Erdoğan ve Bakan Pakdemirli ile görüştü
Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Emine Erdoğan ve Bakan Pakdemirli ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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